Internacional

A 3 Años del Ataque de Hamás en Concierto de Israel Inicia Ceremonia por Víctimas

Las ceremonias comenzaron previo al aniversario del ataque del 7 de octubre de 2023, con actos de recuerdo para las personas que murieron durante la ofensiva y sus consecuencias.

A 3 Años del Ataque de Hamás en Concierto de Israel Inicia Ceremonia por VíctimasA 3 Años del Ataque de Hamás en Concierto de Israel Inicia Ceremonia por Víctimas. Foto: AP

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Israel honra a las víctimas del ataque de Hamás en ceremonias conmemorativas. A tres años del 7 de octubre, se recuerda a los 1,200 fallecidos y 251 secuestrados.

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