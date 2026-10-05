A 3 Años del Ataque de Hamás en Concierto de Israel Inicia Ceremonia por Víctimas

Israel inició este lunes las ceremonias de conmemoración por las víctimas de los ataques del 7 de octubre de 2023, al cumplirse tres años del acontecimiento de acuerdo con el calendario hebreo. Los actos comenzaron a las 6:29 de la mañana, la hora en que inició la incursión de Hamás contra Israel, que dejó alrededor de mil 200 muertos y 251 personas secuestradas.

La jornada oficial de memoria fue establecida este año para el 24 de Tishrei, correspondiente al 5 de octubre, mientras que las ceremonias continuarán hasta el miércoles 7 de octubre, fecha que marca el tercer aniversario en el calendario gregoriano. En distintos puntos del país se realizarán actos en memoria de las víctimas civiles y de los integrantes de las fuerzas de seguridad que murieron durante el ataque y la guerra posterior.

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En Jerusalén se llevaron a cabo homenajes a los integrantes de las fuerzas de seguridad, mientras que el presidente Isaac Herzog centró su mensaje en recordar a las víctimas y a las familias afectadas. El Ejército israelí también realizó actos conmemorativos y su jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, reconoció el fracaso de las fuerzas para impedir el ataque de 2023.

Las conmemoraciones de este año son las primeras realizadas después del regreso de todos los rehenes que permanecían en Gaza. El Ejército israelí informó en enero de 2026 que los restos de Ran Gvili, el último rehén que permanecía en la Franja, habían sido recuperados y que con ello todos los rehenes habían regresado a Israel.

El alto el fuego entre Israel y Hamás entró en vigor en octubre de 2025 y contempló el regreso de los rehenes restantes, el desarme de Hamás y un repliegue de las fuerzas israelíes hacia la llamada Línea Amarilla. Aunque el acuerdo redujo considerablemente los combates, los ataques israelíes en Gaza han continuado.

Desde el inicio del conflicto, el Ministerio de Salud de Gaza reporta más de 74 mil palestinos muertos. Hasta finales de septiembre, la cifra era de 74 mil 16 fallecidos, mientras que reportes recientes señalan que más de mil 400 personas han muerto desde la entrada en vigor del alto el fuego.