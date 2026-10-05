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¿Qué Letras Cobran Beca Rita Cetina el 5 y 12 de Octubre 2026? A Estos Apellidos Toca Pago

Ya comenzaron los pagos de la Beca Rita Cetina de octubre 2026. Consulta cómo van las letras y apellidos en orden alfabético

Checa A Qué Letras Les Toca Pago de Beca Rita Cetina el 5 y 12 de Octubre 2026El pago de la Beca Rita Cetina es el primero del ciclo escolar. Foto: Julio León
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