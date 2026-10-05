¿Qué Letras Cobran Beca Rita Cetina el 5 y 12 de Octubre 2026? A Estos Apellidos Toca Pago

Se anunció el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina de octubre 2026 y los beneficiarios han comenzado a recibir sus depósitos en la tarjeta Bienestar y acá te decimos qué letras cobran los lunes 5 y 12 de octubre de 2026.

Después de algunos días de espera, el coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León, dio a conocer las fechas de pago del apoyo de 1,900 pesos para estudiantes de secundaria, de acuerdo con la letra inicial de su primer apellido.

¿Quiénes cobran Beca Rita Cetina el 5 y 12 de octubre de 2026?

De acuerdo con el calendario, los beneficiarios que recibirán su depósito el lunes 5 y 12 de octubre 2026 son aquellos cuyo primer apellido inicia con las letras A, B y M. Estas son las fechas de pago:

Letras A, B: 5 de octubre de 2026.

Letra C: 6 de octubre de 2026.

Letras D, E, F: 7 de octubre de 2026.

Letra G: 8 de octubre de 2026.

Letras H, I, J, K, L: 9 de octubre de 2026.

Letra M: 12 de octubre de 2026.

Letras N, Ñ, O, P, Q: 13 de octubre de 2026.

Letra R: 14 de octubre de 2026.

Letra S: 15 de octubre de 2026.

Letras T, U, V, W, X, Y, X: 16 de octubre de 2026.

¿Qué apellidos cobran Beca Rita Cetina el 5 y 12 de octubre?

Este lunes 5 de octubre 2026 se realizarán los pagos de la Beca Rita Cetina de secundaria para alumnos de continuidad cuyo primer apellido inicia con las letras A y B. Estos son algunos de los más populares:

Aguilar

Aguilera

Álvarez

Aguinaga

Ayala

Acevedo

Andrade

Arellano

Amador

Alarcón

Armenta

Arreola

Avalos

Alonso

Arias

Armendariz

Abarca

Aguayo



Posteriormente, el próximo lunes 12 de octubre de 2026, los beneficiarios que podrán cobrar el apoyo son aquellos que se apellidan con la letra M. Estos son algunos de los más populares en México:

Martínez

Moreno

Morales

Martín

Muñoz

Medina

Méndez

Macías

Márquez

Mandujano

Maldonado

Meza

Marín

Montoya

Montiel

Murillo

Mata

Mejía



¿Cuánto paga la Beca Rita Cetina en octubre 2026?

El pago de este mes es el primer depósito del ciclo escolar, correspondiente al bimestre de septiembre y octubre 2026, por lo que las familias beneficiarias recibirán un apoyo de 1,900 pesos.

Además, por cada estudiante de secundaria extra se otorgarán 700 pesos más, es decir que las familias con dos hijos en dicho nivel educativo recibirán un pago de 2,600 pesos.

Es importante señalar que el pago de la Beca Rita Cetina de octubre 2026 solo se depositará a los beneficiarios de secundaria de continuidad, es decir aquellos que ya cuentan con su tarjeta del Bienestar y que ya han recibido el apoyo previamente.

PPP