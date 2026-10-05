¿Qué Letras Cobran Beca Rita Cetina el 5 y 12 de Octubre 2026? A Estos Apellidos Toca Pago
Ya comenzaron los pagos de la Beca Rita Cetina de octubre 2026. Consulta cómo van las letras y apellidos en orden alfabético
Ya comenzaron los pagos de la Beca Rita Cetina de octubre 2026. Consulta cómo van las letras y apellidos en orden alfabético
Se anunció el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina de octubre 2026 y los beneficiarios han comenzado a recibir sus depósitos en la tarjeta Bienestar y acá te decimos qué letras cobran los lunes 5 y 12 de octubre de 2026.
Después de algunos días de espera, el coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León, dio a conocer las fechas de pago del apoyo de 1,900 pesos para estudiantes de secundaria, de acuerdo con la letra inicial de su primer apellido.
De acuerdo con el calendario, los beneficiarios que recibirán su depósito el lunes 5 y 12 de octubre 2026 son aquellos cuyo primer apellido inicia con las letras A, B y M. Estas son las fechas de pago:
Letras A, B: 5 de octubre de 2026.
Letra C: 6 de octubre de 2026.
Letras D, E, F: 7 de octubre de 2026.
Letra G: 8 de octubre de 2026.
Letras H, I, J, K, L: 9 de octubre de 2026.
Letra M: 12 de octubre de 2026.
Letras N, Ñ, O, P, Q: 13 de octubre de 2026.
Letra R: 14 de octubre de 2026.
Letra S: 15 de octubre de 2026.
Letras T, U, V, W, X, Y, X: 16 de octubre de 2026.
Este lunes 5 de octubre 2026 se realizarán los pagos de la Beca Rita Cetina de secundaria para alumnos de continuidad cuyo primer apellido inicia con las letras A y B. Estos son algunos de los más populares:
Aguilar
Aguilera
Álvarez
Aguinaga
Ayala
Acevedo
Andrade
Arellano
Amador
Alarcón
Armenta
Arreola
Avalos
Alonso
Arias
Armendariz
Abarca
Aguayo
Posteriormente, el próximo lunes 12 de octubre de 2026, los beneficiarios que podrán cobrar el apoyo son aquellos que se apellidan con la letra M. Estos son algunos de los más populares en México:
Martínez
Moreno
Morales
Martín
Muñoz
Medina
Méndez
Macías
Márquez
Mandujano
Maldonado
Meza
Marín
Montoya
Montiel
Murillo
Mata
Mejía
El pago de este mes es el primer depósito del ciclo escolar, correspondiente al bimestre de septiembre y octubre 2026, por lo que las familias beneficiarias recibirán un apoyo de 1,900 pesos.
Además, por cada estudiante de secundaria extra se otorgarán 700 pesos más, es decir que las familias con dos hijos en dicho nivel educativo recibirán un pago de 2,600 pesos.
Es importante señalar que el pago de la Beca Rita Cetina de octubre 2026 solo se depositará a los beneficiarios de secundaria de continuidad, es decir aquellos que ya cuentan con su tarjeta del Bienestar y que ya han recibido el apoyo previamente.
PPP
Alcántara
Artega
Altamirano
Barrera
Bautista
Barajas
Becerra
Benítez
Bernal
Barrón
Barrios
Blanco
Balderas
Bustos
Briones
Baez
Baltazar
Becerril
Barragán
Benavidez
Barbosa
Brito
Betancourt
Bárcenas
Mota
Montejo
Mares