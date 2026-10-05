Accidentes

Adulto Mayor Desaparecido es Hallado sin Vida en Barranca de Zongolica

El hallazgo ocurrió al fondo de un desnivel de aproximadamente cinco metros, entre árboles y piedras a un costado del camino

Encuentran sin vida a adulto mayor arrastrado por lluvias en ZongolicaEncuentran sin vida a adulto mayor arrastrado por lluvias en Zongolica. Foto: Miguel Montes de Oca

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Lluvias en Zongolica cobran la vida de Serafín Apale Xocua de 77 años, quien fue hallado sin vida en una barranca. Las autoridades investigan el trágico incidente

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