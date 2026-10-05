Adulto Mayor Desaparecido es Hallado sin Vida en Barranca de Zongolica

Serafín Apale Xocua, de 77 años, fue localizado sin vida al fondo de una barranca de aproximadamente cinco metros de profundidad, a un costado de la carretera Independencia–Coetzala, en la localidad de Totomochapa, perteneciente a Zongolica.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre, originario de San José Independencia, habría sido arrastrado por una corriente de agua mientras caminaba por la orilla de la carretera, presuntamente a consecuencia de las intensas lluvias registradas en la región.

Familiares habían iniciado su búsqueda desde el sábado, luego de perder comunicación con él. Fue visto vendiendo tamales en Naranjal y durante la mañana del pasado domingo fue localizado sin vida.

Elementos de Protección Civil y Policía Municipal de Naranjal acudieron y permanecieron en el sitio hasta la llegada de las autoridades correspondientes.

La Fiscalía General del Estado fue notificada para realizar las diligencias y el levantamiento del cuerpo. Por las fuertes lluvias escurrió el agua en una de las pendientes del camino, y eso pudo provocar que el hombre de 77 años fuera arrastrado hacia el barranco, quedando entre los árboles y piedras donde fue hallado sin vida.