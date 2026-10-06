Así Es la Credencial del Servicio Universal de Salud que Se Entregará en México

El Gobierno de México dio a conocer este martes cómo será la credencial del Servicio Universal de Salud (SUS), con la cual la ciudadanía podrá acudir a cualquier consultorio, centro de salud u hospital, sin importar de qué institución sea derechohabiente.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que las credenciales aún no se distribuyen, pero ya comenzó el registro para adultos mayores.

En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, añadió que poco a poco se irá aumentando la credencialización para toda la población.

De acuerdo con información del Gobierno mexicano, a partir del 1 de enero 2027 entrará en vigor el Servicio Universal de Salud, y “credencializarse es la manera de poder acceder” a él.

La mandataria nacional detalló que, con la credencial, los pobladores podrán acudir a algunos de los servicios que ya serán universales el siguiente año.

“Y vamos a ir ampliando los servicios para que al final del sexenio, no importa de qué institución seas derechohabiente, puedas ir a cualquier centro de salud, consultorio u hospital”, expuso.

Sheinbaum recordó que la credencial tendrá la Clave Única de Registro de Población (CURP), y a partir de ella la gente podrá tener un expediente médico, sin importar en dónde sea abierto este, si en consultorios, en el programa casa por casa o directamente en el centro de salud que visite el paciente.

“Tener un expediente médico permite, con la autorización del paciente, que puedan comenzarse a generalizar los servicios de salud en las distintas instituciones. El primer paso necesariamente tiene que ser la credencialización”, abundó.

Por ello, los servidores públicos comenzaron el proceso en los consultorios, con adultos mayores, y después se ampliará al resto de la población.

Durante la conferencia, se mostró cómo será la credencial: tendrá en la parte frontal el nombre, la CURP y la fotografía del paciente; así como los logotipos del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar, además de la leyenda Servicio Universal de Salud. Estados Unidos Mexicanos.

Mientras que en la parte posterior contará con dos códigos QR y datos extra de la persona, como fecha y lugar de nacimiento, tipo de sangre, sexo, nombre de los padres (en caso de los menores de edad) y además información de si el paciente es donador de órganos. También se incluye un código de barras y la leyenda: ¿Necesitas ayuda? Llama al 079.

Ejemplo de la credencial del Servicio Universal de Salud. Foto: Captura de pantalla

SPB