Salud

Así Es la Credencial del Servicio Universal de Salud que Se Entregará en México

La presidenta Claudia Sheinbaum informa que el proceso de credencialización comenzó para adultos mayores, pero el plástico aún no se ha distribuido

Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la conferencia de prensa en Palacio Nacional. Foto: Presidencia de la RepúblicaPresidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la conferencia de prensa en Palacio Nacional. Foto: Presidencia de la República

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