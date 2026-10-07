Mantienen Vigilancia en Afluentes tras Fuertes Lluvias al Norte de veracruz

El frente frío 1 ha dejado 25 municipios afectados debido a las lluvias y algunos deslizamientos de tierra registrados principalmente en la zona norte de la entidad veracruzana.

Las afectaciones más importantes se concentran en la Huasteca Baja, particularmente en Tempoal, Chicontepec, Benito Juárez, Zontecomatlán, Ilamatlán, Álamo Temapache, Huayacocotla, Zacualpan y Tlachichilco.

En Tempoal, el río alcanzó aproximadamente 2.50 metros sobre su nivel normal y obligó al cierre del puente-vado. En el municipio de Chicontepec se reportó el desbordamiento del río Terrero.

Mientras tanto, en Benito Juárez y Zontecomatlán, el río Hueycoatitla afectó la comunicación entre comunidades y, en Álamo Temapache, el río Pantepec y varios arroyos registraron desbordamientos, aunque posteriormente mostraron una tendencia descendente.

En municipios serranos también se registraron derrumbes y cortes de caminos. La vigilancia permanece sobre las cuencas del Vinazco, Pantepec y Tuxpan.

La contingencia también ha alcanzado a la Huasteca Alta, ya que en esta región se mantiene vigilancia sobre los sistemas Pánuco, Tempoal, Calabozo, Tancochín y la Laguna de Tamiahua, debido a los escurrimientos y lluvias que continúan en las partes altas de las cuencas.

Hacia la región totonaca, los municipios de Filomeno Mata, Coahuitlán, Mecatlán, Coyutla, Chumatlán, Coxquihui, Zozocolco de Hidalgo, Coatzintla, Espinal, Tihuatlán, Poza Rica, Papantla, Cazones de Herrera, Gutiérrez Zamora y Tecolutla permanecen bajo vigilancia.

El río Cazones ha presentado un incremento, mientras que el río Tecolutla también registra aumento, aunque ambos permanecen dentro de parámetros ordinarios en los últimos reportes disponibles.

En la región Nautla, la vigilancia comprende Tlapacoyan, Martínez de la Torre, San Rafael, Atzalan, Misantla, Nautla, Tenochtitlán, Yecuatla, Colipa, Vega de Alatorre y Juchique de Ferrer.

En esta zona se monitorean principalmente los ríos Bobos, Nautla, Misantla, Colipa y Juchique, además de numerosos arroyos y afluentes serranos, debido a que las precipitaciones en las partes altas pueden generar incrementos aguas abajo.

En Tuxpan, la atención se mantiene sobre el río Tuxpan y los escurrimientos provenientes de las cuencas del Pantepec y Vinazco, sin que hasta este momento se reporte algún desbordamiento en dicha región.