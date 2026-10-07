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Mantienen Vigilancia en Afluentes tras Fuertes Lluvias al Norte de veracruz

En varios municipios de la entidad veracruzana, las autoridades monitorean ríos y arroyos de respuesta rápida tras las precipitaciones registradas en la zona

Mantienen Vigilancia en Afluentes tras Fuertes Lluvias al Norte de veracruzVarios ríos y arroyos han aumentado su nivel. Foto: N+

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Ríos desbordados y deslizamientos en el norte de Veracruz tras intensas lluvias. La Huasteca Baja y Alta se mantienen bajo vigilancia.

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