Se Forma Depresión Tropical en el Golfo de México y Advierten sobre su Rápido Fortalecimiento

Una nueva depresión tropical Nueve se formó este martes en aguas del Golfo de México, frente a costas de Tamaulipas, de acuerdo con información del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), que advirtió sobre su rápido fortalecimiento.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua ubicó la depresión tropical a 615 kilómetros al oeste de Progreso, Yucatán. Se trata del noveno ciclón tropical que se desarrolla en el océano Atlántico, el cual, en caso de evolucionar, llevará por nombre Isaías.

El ciclón se formó luego de que las lluvias y tormentas eléctricas de una perturbación se organizaron mejor y las presiones superficiales disminuyeron gradualmente.

El NHC advirtió que el sistema podría ocasionar vientos fuertes y lluvias en las partes occidentales de la península de Yucatán en los siguientes días.

Además, pronosticó que el fenómeno meteorológico gire hacia la costa norte del golfo para finales de semana.

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Por su parte, la Comisión Nacional del Agua, a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), previó lluvias intensas con descargas eléctricas y rachas de viento la tarde de este martes en Tamaulipas, Veracruz y Puebla.

En su página web, el organismo pidió a la población de estos estados extremar precauciones y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil.

El NHC, en tanto, consideró que aún es pronto para determinar posibles impactos en el norte del golfo, pero llamó a monitorear el progreso del sistema desde Florida hasta Luisiana.

Añadió que un avión de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) ya está en ruta para tomar muestras del ambiente sobre el golfo e indicó que está previsto que aeronaves de reconocimiento de la Fuerza Aérea y la NOAA investiguen el sistema mañana.

Cabe señalar que en la actual temporada de ciclones tropicales no se ha formado ningún huracán en el Atlántico, únicamente las tormentas Arthur, Bertha, Cristóbal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo y Hanna.

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SPB/AMP