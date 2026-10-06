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Trayectoria Depresión Tropical 9: Así Avanza el Ciclón Frente a Costa de Tamaulipas

Protección Civil de Tamaulipas mantiene vigilancia sobre la evolución del sistema y ha recomendado a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales

Trayectoria Depresión Tropical 9: Así Avanza el Ciclón Frente a Costa de TamaulipasTrayectoria Depresión Tropical 9: Así Avanza el Ciclón Frente a Costa de Tamaulipas. Foto: Gobierno de México

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Sistema de baja presión en el Golfo de México tiene 90% de convertirse en depresión tropical. Protección Civil vigila de cerca. Mantente informado.

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