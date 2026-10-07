Política

Ministro Aguilar Entrega a Consejería Jurídica Propuesta de Reforma al Poder Judicial

Luisa María Alcalde también recibió la propuesta de reforma a la Ley de Amparo

Entrga de propuesta de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Foto: Gobierno de MéxicoEntrga de propuesta de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Foto: Gobierno de México
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