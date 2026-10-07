Ministro Aguilar Entrega a Consejería Jurídica Propuesta de Reforma al Poder Judicial

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, informó que los órganos superiores del Poder Judicial de la Federación entregaron a la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, una propuesta de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley de Amparo.

Mediante un mensaje en la red social X, Aguilar precisó que la entrega se realizó a través de las presidencias de la SCJN, el Órgano de Administración Judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Tribunal de Disciplina Judicial.

De acuerdo con el ministro presidente, la propuesta busca adecuar el marco legal al nuevo diseño constitucional y fortalecer el funcionamiento del Poder Judicial a partir de tres ejes: mayor coordinación entre los órganos superiores, mayor independencia administrativa para atender las necesidades específicas de cada uno y reglas que refuercen su operación.

Entre las medidas concretas, Aguilar mencionó la creación de un Pleno de Órganos Superiores y el reconocimiento de cada órgano como unidad ejecutora de gasto.

También se plantea regular el funcionamiento potestativo de las secciones de la Suprema Corte, fortalecer la investigación disciplinaria y precisar las competencias del Tribunal Electoral, entre otras modificaciones.

El ministro subrayó que las propuestas son resultado del diálogo y el consenso entre los órganos superiores del Poder Judicial. Indicó que ahora seguirán el proceso correspondiente ante el Poder Legislativo.

"El objetivo es consolidar el nuevo diseño institucional y fortalecer la justicia real y verdadera para todas y todos los mexicanos", concluyó.

AMP