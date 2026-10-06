Política

Declaran Constitucionalidad de Ley que Prohíbe la Doble Nacionalidad en Presidentes

Este día, tanto Senado como Cámara de Diputados declararon la constitucionalidad de la reforma tras su aprobación en 22 congresos locales

Cámara de DiputadosLa Cámara baja sesionó para establecer la constitucionalidad la reforma sobre doble nacionalidad. Foto: Cuartoscuro / Archivo
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