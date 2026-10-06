Reportan Aumento en Captura de Cocodrilos en Tampico; 5 Han Muerto En 2026

El Cuerpo de Bomberos de Tampico mantiene un registro de las capturas y avistamientos de cocodrilos en la zona, seguimiento que se realiza desde 2024, informó el comandante del cuartel, Héctor Guzmán Curiel.

De acuerdo con el registro, durante 2024 fueron capturados 11 cocodrilos, mientras que en 2025 la cifra aumentó a 69, el número más alto reportado hasta ahora.

El comandante explicó que en lo que va del año, han registrado 25 avistamientos, tenido 25 avistamientos, los cuales regresan nuevamente a la laguna

También señaló que, además de las capturas, durante este 2026 se han registrado cinco cocodrilos muertos: cuatro dentro de la laguna y uno más fuera de este cuerpo de agua, como el ejemplar que recientemente murió tras ser atropellado.

Guzmán Curiel destacó que las acciones de captura y reubicación buscan contribuir al control de la población de estos reptiles y reducir situaciones de riesgo, así como prevenir ataques y muertes de los propios ejemplares.