Medio Ambiente

Reportan Aumento en Captura de Cocodrilos en Tampico; 5 Han Muerto En 2026

Las acciones de captura y reubicación buscan contribuir al control de la población de estos reptiles y reducir situaciones de riesgo

Reportan Aumento en Captura de Cocodrilos en Tampico; 5 Han Muerto En 2026Reportan Aumento en Captura de Cocodrilos en Tampico; 5 Han Muerto En 2026, Foto: N+

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Cocodrilos en peligro: 5 muertes registradas en 2026. Las capturas buscan controlar su población y evitar riesgos.

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