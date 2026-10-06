Lluvias Incrementan Nivel del Sistema Cutzamala: Así Está la Cantidad de Agua de las Presas Hoy

El nivel de almacenamiento del Sistema Cutzamala continúa en aumento debido a la temporada de lluvias 2026. Al corte del 5 de octubre, las tres principales presas que lo integran registraron un almacenamiento conjunto de 699.822 millones de metros cúbicos, equivalente a 89.43% de su capacidad total.

El incremento ocurre en un contexto de lluvias que han persistido en distintas zonas del centro del país. El pasado lunes 6 de octubre, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla por precipitaciones fuertes y posible caída de granizo en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco; posteriormente, emitió Alerta Roja para Magdalena Contreras.

¿Cuánta agua tienen las presas del Cutzamala?

El reporte con fecha de corte al 5 de octubre de 2026 muestra los siguientes niveles:

Villa Victoria: 155.519 millones de metros cúbicos, equivalente a 83.73% de su capacidad.

Valle de Bravo: 359.187 millones de metros cúbicos, con 91.07% de almacenamiento.

El Bosque: 185.116 millones de metros cúbicos, lo que representa 91.46%.

En conjunto, las tres presas acumulan 699.822 millones de metros cúbicos, frente a una capacidad total de 782.521 millones de metros cúbicos.

El almacenamiento conjunto pasó de 688.640 millones de metros cúbicos el 1 de octubre a 699.822 millones al cierre del día 5.

Esto representa un aumento de 11.182 millones de metros cúbicos en cuatro días, mientras que el porcentaje de llenado pasó de 88.00% a 89.43%.

FBPT