Medio Ambiente

Lluvias Incrementan Nivel del Sistema Cutzamala: Así Está la Cantidad de Agua de las Presas Hoy

La Comisión Nacional del Agua dio a conocer cómo está el almacenamiento en Villa Victoria, Valle de Bravo y El Bosque

Presa del Sistema CutzamalaPresa Miguel Alemán, también conocida como presa de Valle de Bravo. Foto: Cuartoscuro

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