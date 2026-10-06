Medio Ambiente

Fotógrafa Cristina Mittermeier Sugiere un 'Futuro Energético Independiente' para México

La mexicana destacó que el mar es nuestro aliado contra el cambio climático

Cristina Mittermeier, fotógrafa mexicanaLa fotógrafa mexicana Cristina Mittermeier. Foto: AFP

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La fotógrafa Cristina Mittermeier destaca la importancia del mar en la lucha climática y urge a México a ser dueño de su energía solar y eólica. Conoce su mensaje en CDMX.

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