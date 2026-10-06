Fotógrafa Cristina Mittermeier Sugiere un 'Futuro Energético Independiente' para México

La fotógrafa ambientalista mexicana Cristina Mittermeier advierte que frente a la apremiante crisis climática la opinión pública mundial debe demandar de gobiernos y corporaciones "el futuro que nos interesa habitar".

Bióloga marina de formación, Mittermeier lleva más de cuarenta años comprometida con la conservación del océano. Para ella es una pasión más que una profesión.

Fundadora en 2014 de la ONG Sea Legacy, la aclamada fotógrafa afirma que en los últimos veinte años, la evidencia del cambio climático ha forzado a que líderes políticos y grandes empresarios empiecen a aceptar la urgencia y evitar las falsas promesas.

"Ya no nos pueden dar atole con el dedo", dijo la fotógrafa de 59 años, usando una expresión muy mexicana para expresar que la gente ya no se deja engañar.

Mittermeier recorre los océanos del planeta tomando imágenes que conmueven por su belleza y espectacularidad, con un don para fotografiar la vitalidad y poder de la naturaleza y de los seres que la habitan.

"Mi papel es casi como [ser] un oráculo del mar", externó con humildad durante una entrevista con la AFP, al margen de la inauguración de HOPE (Esperanza), una muestra de sus fotografías expuestas a partir de hoy en un espacio al aire libre de Ciudad de México (CDMX).

La fotógrafa fue cuestionada sobre la postura de líderes políticos y empresariales que piden que la gente cambie sus hábitos y actúe contra el cambio climático.

"¡Qué cómodo decirnos a nosotros que de alguna manera somos responsables de usar menos, de reciclar, etcétera, cuando en sus manos, en las manos de los gobiernos y las corporaciones está realmente hacer las normativas, las leyes y las regulaciones! Lo que yo he aprendido en mi carrera es que la voz del pueblo es más fuerte que la voz de los políticos. Nos toca al pueblo ser activistas y demandar de nuestros gobiernos y de las corporaciones el futuro que nos interesa habitar", respondió.

Dijo que actualmente sus esfuerzos se enfocan en “ser la voz de la ciencia y la voz del pueblo en esas conversaciones".

"He tenido la enorme fortuna de que mi carrera me ha dado un perfil internacional importante. Tener la capacidad de sentarme en las mesas donde se hacen las discusiones de verdad. Acabo de venir de Francia, donde el presidente [Emmanuel] Macron me pidió que hiciéramos una exhibición y están haciendo un enorme esfuerzo de usar el mar como una herramienta contra el cambio climático. Creo que mi papel es casi como [ser] un oráculo del mar. La ciencia nos dice cómo se resuelve", destacó.

Futuro energético realmente independiente

Cristina Mittermeier también habló del papel de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respecto al tema de cambio climático.

"Tenemos una enorme suerte que la doctora Sheinbaum sea una gente no solo que cree firmemente en la ciencia, sino que ella misma tiene una carrera científica importante. Fue una de las autoras del Tratado de París para el cambio climático. Lo que le falta es la parte de la naturaleza. A la gente como a mí me toca susurrarle en el oído para recordarle el increíble papel que juega la naturaleza, no solo en el futuro de México y de los mexicanos, sino también como parte de la solución para el cambio climático".

Y añadió: “Si yo pudiera darle consejo, le pediría que nos llevara hacia un futuro energético realmente independiente, donde México fuera el dueño de nuestra energía que venga del sol, que venga del viento".

Dijo que el mensaje que le gustaría llevar a las personas que vean la exposición es que “México es un país de mar”.

“Nuestro territorio marino es mucho más grande que nuestro territorio en tierra. Entonces tenemos que hacer muchísimo más por estar conscientes, por saber que tenemos una posición privilegiada en el mundo y que la tenemos que proteger y que además el mar es nuestro aliado contra el cambio climático".

Con información de N+ y AFP