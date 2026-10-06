Autoridades Advierten por Lluvias, Viento y Aumento de Corriente en el Río Pánuco

La Capitanía de Puerto de Tampico informa a los pescadores y a la comunidad marítima en general, ante el establecimiento de una zona de baja presión y la afluencia de humedad que favorecerán la presencia de lluvias con intervalos de chubascos.

Ante estas condiciones meteorológicas, la autoridad marítima recomendó suspender cualquier actividad o maniobra cuando se encuentre comprometida la seguridad de las embarcaciones o la vida de las personas.

Asimismo, exhortó a extremar precauciones durante la navegación en el río Pánuco y contar en todo momento con el equipo de seguridad estipulado. Debido a la reducción de visibilidad ocasionada por las lluvias, así como por las rachas de viento y el aumento de la corriente del río Pánuco.

Por otra parte, el disturbio tropical 92 L en el Golfo de México presenta una organización cada vez mayor y el Centro Nacional de Huracanes (CNH) elevó al 90% la probabilidad de que alcance desarrollo como ciclón tropical, informó Protección Civil de Tamaulipas.

De concretarse su evolución, el sistema recibiría el nombre de Isaias. Los escenarios actuales muestran un desplazamiento gradual hacia el este y posteriormente hacia el norte, trayectoria que lo alejaría progresivamente de las costas de Tamaulipas.

Protección Civil señaló que se espera una intensificación del sistema posiblemente a partir del miércoles 7 de octubre, mientras que el mayor fortalecimiento podría presentarse entre jueves y viernes.