Cambio climático

Autoridades Advierten por Lluvias, Viento y Aumento de Corriente en el Río Pánuco

La autoridad marítima recomendó suspender cualquier actividad o maniobra cuando se encuentre comprometida la seguridad de las embarcaciones o la vida de las personas

Autoridades Advierten por Lluvias, Viento y Aumento de Corriente en el Río PánucoAutoridades Advierten por Lluvias, Viento y Aumento de Corriente en el Río Pánuco. Foto: N+

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Preocupación en el río Pánuco: lluvias intensas y vientos amenazan la seguridad marítima. La Capitanía de Puerto de Tampico pide extremar precauciones y usar equipo de seguridad.

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