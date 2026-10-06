Salud

IMSS Nombra a Nuevo Delegado en Durango Tras la Muerte de Cinco Bebés en Hospital

Roxana Blanca Rivera, nombrada en abril, deja el cargo; Saúl Nevárez Jiménez llega de Tlaxcala

IMSS Nombra a Nuevo Delegado en Durango Tras la Muerte de Cinco Bebés en HospitalSaúl Nevárez Jiménez fue designado titular del IMSS en Durango. Foto: IMSS

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