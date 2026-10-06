IMSS Nombra a Nuevo Delegado en Durango Tras la Muerte de Cinco Bebés en Hospital

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) designó a Saúl Nevárez Jiménez como nuevo delegado en Durango, en relevo de Roxana Blanca Rivera, tras la muerte de cinco bebés en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona número 1 de la entidad. El cambio rige desde este 6 de octubre.

Según el abogado de las familias, los cinco recién nacidos fallecieron entre el 15 y el 19 de septiembre. El 21 de septiembre, el IMSS informó que la UCIN fue cerrada a nuevos ingresos como medida de prevención y que autoridades sanitarias federales revisaban expedientes clínicos y protocolos de atención. El 23 de septiembre confirmó la presencia de una bacteria asociada con la muerte de cuatro de los cinco bebés, identificada después como Klebsiella pneumoniae. Dos días más tarde, el director general del Instituto, Zoé Robledo, se disculpó con las familias.

Los padres presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR). Este martes, el abogado Fermín Flores informó que la delegación estatal de la FGR realizó la exhumación de los cuerpos de los recién nacidos para practicar necropsias, aunque no precisó a cuántos se les aplicó el procedimiento.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. FGR en Durango Exhuma Cuerpos de Recién Nacidos para Practicar Necropsias

"El Ministerio Público va a poder establecer la causa del fallecimiento de los bebés", explicó Flores, quien indicó que en unos días podrían dar a conocer a los padres los resultados de los dictámenes forenses.

Blanca Rivera fue nombrada delegada del IMSS en Durango en abril. El Instituto no explicó el motivo del relevo.

De acuerdo con un boletín del IMSS, Nevárez Jiménez encabeza el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) —la estructura con la que el Instituto opera en cada entidad— en Durango. El documento no menciona a su antecesora ni da el motivo del cambio.

Nevárez Jiménez es originario de Durango y suma 29 años en el IMSS. En el estado fue jefe de Prestaciones Médicas de 2022 a 2024, cargo que también ocupó en Baja California Sur, y se desempeñó como Coordinador Delegacional de Salud en el Trabajo. Desde julio de 2025 era titular del OOAD en Tlaxcala. Es médico cirujano por la Universidad Juárez del Estado de Durango, especialista en Medicina del Trabajo por la Universidad Autónoma de Nuevo León y en Medicina Interna, y tiene una maestría en Administración de Hospitales y Servicios de Salud.

Según el Instituto, su prioridad será la atención de las familias de los recién nacidos afectados en la UCIN, el cumplimiento en Durango de las medidas del Comando Interinstitucional para la atención de infecciones y resistencia a los antimicrobianos en las UCIN, y la colaboración plena con las auditorías e investigaciones en curso.

El IMSS también designó a Salvador Gómez García como titular del OOAD en Tlaxcala, a partir del mismo 6 de octubre. Es médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, especialista en Epidemiología Aplicada por la UNAM y tiene 17 años en el Instituto. Desde 2022 ha sido jefe de Servicios de Prestaciones Médicas en Nuevo León y, desde junio de 2025, en el Estado de México Poniente.

Con información de N+.

CT