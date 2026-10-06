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Shakira y Piqué se Reencuentran en Tribunal para Revisar Custodia de sus Hijos

La cantante busca modificar las condiciones de los viajes durante las vacaciones para reducir los viajes internacionales de Milan y Sasha

Shakira y Piqué se Reencuentran en Tribunal para Revisar Acuerdo por sus HijosShakira y Piqué se Reencuentran en Tribunal para Revisar Acuerdo por sus Hijos. Foto: EFE

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Shakira y Piqué se enfrentan en tribunal para ajustar el régimen de visitas de sus hijos. La cantante propone que Piqué viaje a EE.UU. en vacaciones cortas para evitar el desgaste de Milan y Sasha.

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