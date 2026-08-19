Accidentes

Moviliza Incendio en Tarimera en Real Hacienda de Huinala en Apodaca, NL

Un siniestro al interior de un terreno baldío generó un despliegue de autoridades hasta la carretera Apodaca-Juárez

Incendio ApodacaEl incendio en Apodaca fue visto desde metro atrás. Foto: Medical Jonsul

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Elementos de rescate combatieron un incendio al interior de un terreno baldío donde almacenan tarimas y plástico

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