Moviliza Incendio en Tarimera en Real Hacienda de Huinala en Apodaca, NL

Un incendio al interior de un terreno donde se almacenan tarimas y plásticos generó el despliegue de autoridades de auxilio hasta el cruce de la carretera Apodaca-Juárez y la calle Gaspar Castaño, en la colonia Real Hacienda Huinala.

Este siniestro pudo ser visto desde diversos puntos del Área Metropolitana de Monterrey debido a la columna de humo negro generada en este punto. A este lugar llegaron de inmediato varias unidades de Protección Civil y Bomberos de Nuevo León, quienes comenzaron a revisar el área para combatir las llamas.

Debido a que las llamas alcanzaron las tarimas resgurdadas en este terreno, el incendio se propagó de inmediato. Hasta el momento no se ha informado si en este sector hubo personas desalojadas, por lo que se espera se brinden más detalles en las próximas horas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así se Ve Desde el Aire el Incendio en Tarimera en Apodaca, Nuevo León

La movilización ha generado que uno de los carriles de la carretera Apodaca-Juárez esté delimitado ante la presencia de las unidades de las diversas corporaciones de auxilio, por lo que elementos de tránsito pidieron a los automovilistas circular con precaución al llegar a este punto.

Hasta el momento se desconoce como ocurrió el incendio, por lo que se espera que rescatistas inspeccionen este punto para determinar como sucedieron los hechos. Autoridades pidieron a vecinos de este sector no acercarse a esta tarimera para evitar que se registre algún percance ante la movilización registrada en el área.