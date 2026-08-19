Accidentes

Bomberos Atienden Fuga de Ácido Nítrico Tras Incendio en Fábrica de Tijuana

La sustancia se encontraba en un contenedor de mil litros dentro de una empresa de Ciudad Industrial

Bomberos Atienden Fuga de Ácido Nítrico Tras Incendio en Fábrica de TijuanaBomberos Atienden Fuga de Ácido Nítrico Tras Incendio en Fábrica de Tijuana | Foto: Bomberos de Tijuana

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