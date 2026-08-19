Bomberos Atienden Fuga de Ácido Nítrico Tras Incendio en Fábrica de Tijuana

Elementos de la Dirección de Bomberos de Tijuana atendieron la tarde de este miércoles un incidente registrado al interior de una fábrica ubicada en Ciudad Industrial, donde previamente se había registrado un incendio.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), al arribo de los elementos el fuego ya había sido controlado por la brigada interna de la empresa.

Sin embargo, durante la inspección se detectó una fuga en un contenedor con capacidad de mil litros, que almacenaba diversos materiales peligrosos, entre ellos ácido nítrico.

Ante esta situación, personal de la División de Materiales Peligrosos de la Dirección de Bomberos comenzó a trabajar en coordinación con especialistas de la empresa para establecer las medidas de seguridad y realizar las labores de neutralización y separación de las sustancias.

El incidente ocurrió en una fábrica ubicada entre calle Tercera y calle Novena, en Ciudad Industrial.

Las autoridades mantienen presencia preventiva en el área mientras continúan los trabajos especializados y exhortaron a la población a utilizar rutas alternas debido a que las labores podrían prolongarse durante las próximas horas.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas lesionadas por el incendio o la fuga.

APG