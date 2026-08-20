Catean Vivienda de Pareja de América Pamela, Desaparecida en Puebla desde Julio

Personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) y de la Comisión de Búsqueda de Personas desplegó un operativo en el domicilio de Cristian ‘N’, pareja de América Pamela Colotl, joven desaparecida desde el 25 de julio en Santa Clara Ocoyucan.

Las autoridades realizaron diligencias dentro del inmueble la tarde de este miércoles 19 de agosto de 2026 como parte de las acciones para localizar a la joven y esclarecer qué ocurrió.

La desaparición de América Pamela provocó movilizaciones en días recientes. Los familiares señalaron a Cristian ‘N’ como una persona relacionada con la investigación y pidieron agotar todas las líneas para encontrarla.

Al respecto, la titular de la FGE Puebla, Idamis Pastor Betancourt, informó que siguen las indagatorias sobre el paradero de la joven, así como la atención a familiares.

Precisamente personas cercanas a América Pamela Colotl bloquearon la mañana del pasado 17 de agosto la Vía Atlixcáyotl, a la altura de Lomas de Angelópolis, para exigir a la FGE Puebla acelerar la búsqueda.

La joven desapareció el pasado 25 de julio en el municipio de Santa Clara Ocoyucan y, desde entonces, su familia exige avances en las investigaciones para conocer su paradero.

Señalan que existen sospechas sobre Cristian 'N', pareja sentimental de América Pamela, debido a que, según su testimonio, la joven habría sido víctima de violencia.

Con información de Saraí Mancilla

GMAZ