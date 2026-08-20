Desaparecidos

Catean Vivienda de Pareja de América Pamela, Desaparecida en Puebla desde Julio

Las autoridades realizaron la inspección al interior del inmueble donde supuestamente vive Cristian &#x27;N&#x27; en el municipio de Santa Clara Ocoyucan.

Cateo Vivienda Cristian N Pareja América Pamela Colotl Desaparecida Santa Clara Ocoyucan PueblaRealizan Cateo en Vivienda de Pareja de América Pamela, en Santa Clara Ocoyucan, Puebla. Foto: N+

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Catean la vivienda de Cristian 'N' en busca de América Pamela, desaparecida desde julio en Puebla. Las autoridades intensifican la investigación tras sospechas de violencia.

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