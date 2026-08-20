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De Farmear Aura a 'Six Seven': Glosario de Tendencias de Redes y su Significado

En los últimos días, estas tendencias se han apoderado de las redes sociales; te explicamos su origen y qué significan

Los jóvenes ahora hacen batallas para farmear auraFoto: el_triqui_
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