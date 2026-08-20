De Farmear Aura a 'Six Seven': Glosario de Tendencias de Redes y su Significado

Los conceptos farmear el aura o six seven han cobrado popularidad en redes sociales en las últimas semanas, principalmente entre los jóvenes. Si quieres entender la conversación, los memes y el humor que hay detrás de ellos, toma nota, aquí te explicamos qué significan.

El lenguaje en el entorno digital cambia constantemente y, aunque hay algunas palabras que ya son conocidas por la mayoría de los usuarios en internet, pronto surgen nuevas tendencias y conceptos.

Tal es el caso de farmear aura y six seven (6-7), términos de la jerga en redes sociales usada principalmente por personas de la generación Z y Alfa.

Para entender estos conceptos, es importante desglosarlos. Vamos con los primeros.

“Aura” está relacionada con la presencia de una persona, es decir, el carisma o impacto que transmite. Esta idea nació en comunidades de anime, deportes y redes sociales para calificar qué tan imponente o “cool” se veía un oponente.

Ahora bien, “farmear” (farming en inglés), en los videojuegos, significa repetir acciones sistemáticas para acumular puntos o beneficios.

Entonces, si se junta la idea, “farmear aura” quiere decir que una persona realiza acciones, poses, gestos o respuestas “impresionantes” en público, con la finalidad de ganar “puntos” simbólicos de carisma o estatus.

A través de redes sociales se han dado a conocer grabaciones de las famosas “batallas” de farmear aura. En los videos se observa cómo los jóvenes se reúnen para mostrar quién tiene más personalidad con base en diversos pasos de baile, movimientos o expresiones faciales.

En México ya se han registrado varias de estas controvertidas "peleas"; recientemente, el parque Benito Juárez de Xalapa, Veracruz, fue testigo de este inusual encuentro.

El equipo de N+ estuvo presente y conversó con los organizadores, quienes refirieron que la convocatoria superó por mucho sus expectativas, así lo contó Édgar.

“Hablando con una amiga por chat, se nos ocurrió la idea. En redes dijimos: vamos a hacer uno, pero jamás pensamos que se fuera a hacer tan popular”, indicó.

Los asistentes llegaron al lugar y llenaron las bancas del parque para presenciar las batallas de "farmear aura". Algunos de ellos contaron que fue entretenido y chistoso.

“Ah pues está chistoso y es gracioso, pero ante todo nos estamos divirtiendo todos”, afirmó “La China” a N+.

Uno a uno, los participantes comenzaron a sumarse para demostrar su talento y ganarse el aplauso del público con poses y movimientos tendencia como el “six-seven”.

El "six seven" es una frase que aparece en la canción de rap "Doot Doot (6 7)" del artista estadounidense Skrilla. Se hizo viral en TikTok, principalmente por el video de un niño que realizaba el ademán con las manos hacia arriba y abajo y repetía los números “six seven” al mismo tiempo.

En realidad no tiene un significado concreto, pero los jóvenes lo suelen usar para responder preguntas, expresar un “más o menos” o solo para bromear y confundir a los adultos.

EPP