Sociedad

¿Cuándo y Dónde Hay Batallas para Farmear Aura en México? Así Serán los Premios

Con la nueva tendencia de personas &#x27;farmeando aura&#x27;, conoce todos los eventos que habrá en México de este tipo el 22 y 23 de agosto 2026

Batallas para farmear aura con premio de 3,000 pesos en Méxic dónde hay fechas y cómo inscribirseLas batallas de aura son la nueva tendencia en 2026. Foto: Cuartoscuro

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¿Cuándo y Dónde Hay Batallas de Aura en México? Eventos Darán Hasta $3,000 de Premio