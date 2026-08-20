¿Cuándo y Dónde Hay Batallas para Farmear Aura en México? Así Serán los Premios

La nueva tendencia en el segundo semestre del año son las batallas de aura, algo que ya es viral en México, al grado de que en redes sociales hay diversas convocatorias con respecto a este auge para el 22 y 23 de agosto 2026, por eso acá te decimos dónde son dichos eventos, a qué hora y cómo inscribirse, pues por el simple hecho de "farmear aura" le dan un premio de tres mil pesos al ganador o ganadora.

Para entender bien esta nueva tendencia, en una nota ya te dijimos qué es farmear aura, pues su definición tiene origen en el ánime y en la película Zoolander, protagonizada por Ben Stiller y Owen Wilson.

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A través de redes sociales como Facebook, TikTok o Instagram se lanzaron varias convocatorias para participar en las batallas de aura. Algunas simplemente son para aprovechar el trend del momento y otras para asegurar una alta demanda, con el otorgamiento de premios con valor de hasta 3 mil pesos a los ganadores. Los principales eventos se van a realizar el sábado 22 y domingo 23 de agosto 2026:

Sábado 22 de agosto

En la explanada Chabacano Línea 9 del Metro, CDMX, desde las 15:00 horas.

Monumento a la Revolución, CDMX, a las 13:00 horas. El ganador se lleva un premio de tres mil pesos.

Explanada frente a la Iglesia Santa Clara de Asís, En Lerma, Edomex, a las 16:00 horas.

Plaza Roja del ITAM, en Calle Río Hondo 1, San Ángel, CDMX, alas 18:00 horas. Premios sin confirmar.

Domingo 23 de agosto

Explanada del Parque México, Colonia Condesa, CDMX, a las 15:00 horas y con premio de tres mil pesos al ganador.

Kiosko de La Paz, Baja California Sur, a las 19:00 horas (tiempo local).

La mayoría de los eventos no brinda información para inscribirse de forma online, por eso se recomienda llegar temprano a la sede de cada torneo para participar.

Con la tendencia a todo lo que da, se espera una gran presencia de gente en las batallas de aura en México, donde los participantes serán calificados y el ganador será quien tenga mayor carisma, estilo o presencia.

AO