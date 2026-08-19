¿Qué Es 'Farmear Aura'? Significado y Cómo Son las Batallas Virales en México

En los últimos días una tendencia ha acaparado la atención de los internautas, lo cual ha hecho que muchas personas se pregunten qué son las batallas de aura, y acá te traemos el significado de farmear y la explicación de los nuevos torneos virales en México.

Hace solo unos meses, los usuarios no paraban de hablar y compartir videos sobre los "Therians" y ahora una nueva tendencia ha ganado terreno en la conversación en redes sociales.

En videos que se comparten en Instagram y TikTok se observa a los jóvenes en una especie de batalla de baile, y son alentados por los asistentes a enfrentarse en un duelo. Lo curioso es que no están bailando, entonces ¿qué están haciendo? A continuación te lo explicamos.

Los términos "farmear" y "aura" son expresiones mayormente utilizadas en internet por las nuevas generaciones, de ahí que las personas en edad adulta o vejez no entiendan su significado.

La palabra farmear proviene de acciones que se realizan en los videojuegos con la intención de conseguir recursos, experiencia o puntos, mientras que 'aura' se utiliza para describir la presencia, carisma y gran estilo de una persona.

En este contexto, farmear aura significa cuando una persona proyecta una imagen de seguridad, de gran estilo o de confianza en sí misma, lo cual le sumaría mil puntos de aura, mientras una caída o estar en una situación vergonzosa le haría perder sus puntos.

Así, las batallas de farmear aura son duelos en los cuales los participantes realizan diferentes poses, miradas, gestos con las manos o con la cara con el objetivo de demostrar mayor seguridad o estilo.

En estas nuevas competencias, los concursantes ganan puntos imaginarios de acuerdo con las reacciones de los asistentes, quienes suelen aplaudir, gritar, reírse o abuchear. En algunos torneos un jurado elige al ganador, mientras que en otras el público decide quién salió victorioso.

Aunque los términos no son nuevos, las batallas de aura se volvieron virales a partir de este verano y han ganado fuerza en distintos países latinoamericanos como México, Brasil, Bolivia, Costa Rica, entre otros.



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