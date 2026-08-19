Sociedad

¿Qué Es 'Farmear Aura'? Significado y Cómo Son las Batallas Virales en México

Checa qué son las batallas de aura y de qué tratan las nuevas competencias que ha capturado la atención en redes sociales

Conoce Qué Son las Batallas de Aura y el Significado de FarmearLas palabras farmear y aura han ganado terreno en la conversación. Foto: Cuartoscuro
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