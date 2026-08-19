Seguridad

Director de la DEA Reconoce Trabajo de Omar García Harfuch: 'Es Buen Amigo de EUA'

Terrance Cole, director de la Administración para el Control de Drogas, reconoce labor del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México

Terry Cole y Omar García Harfuch el 18 de agosto 2026 en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, en Argentina. Foto: SSPCTerry Cole y Omar García Harfuch el 18 de agosto 2026 en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, en Argentina. Foto: SSPC

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