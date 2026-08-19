Director de la DEA Reconoce Trabajo de Omar García Harfuch: 'Es Buen Amigo de EUA'

El director de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, Terrance Cole, reconoció el trabajo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, quien acudió a Argentina para participar en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC).

En redes sociales, la Embajada de Estados Unidos en México compartió la declaración de Cole respecto al funcionario mexicano.

El administrador de la DEA calificó al titular de la SSPC como un socio de confianza, además de un “buen amigo de Estados Unidos”.

García Harfuch viajó esta semana a Buenos Aires para participar en la conferencia organizada por la DEA, en la cual presentó algunos de los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno mexicano.

El funcionario federal recordó que dicho plan se basa en cuatro ejes: atención a las causas; consolidación de la Guardia Nacional; fortalecimiento de la inteligencia y la investigación; y coordinación entre las instituciones de seguridad y los tres órdenes de Gobierno.

Destacó que entre los resultados de la estrategia está la disminución en el promedio diario de homicidios dolosos, lo que representa "familias que no pierden a un ser querido, son comunidades que recuperan tranquilidad, son personas que pueden estudiar, trabajar, abrir un negocio o regresar a sus casas sin temor".

La Conferencia Internacional para el Control de Drogas inició ayer 18 de agosto y concluirá mañana jueves 20 de agosto.

El encuentro reúne a por lo menos 400 altos funcionarios de las fuerzas de seguridad y delegados de los más de 100 países miembros, entre ellos, Omar García Harfuch.

Se trata de la edición número 40 de la IDEC, que se realiza a puerta cerrada y con fuertes medidas de seguridad en el Palacio Libertad en Buenos Aires.

El lema de este año de la cumbre es "Justicia a través de la fortaleza y la unidad", que aborda la unidad de países de todo el mundo para enfrentar al crimen organizado transnacional y a las redes globales de narcotráfico.

SPB