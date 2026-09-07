Nepal Guarda Luto Nacional por Más de 1,300 Muertos en Riada

Nepal guardó este lunes un día de luto para recordar a las personas que murieron en las inundaciones del 26 de agosto, con las banderas a media asta en las oficinas gubernamentales y familias que concluyeron sus rituales de duelo.

Este lunes se cumplieron 13 días desde las inundaciones, que dejaron más de mil 300 muertos en Nepal y el Tíbet y alrededor de 5 mil personas desaparecidas, incluidos extranjeros, de acuerdo con la agencia de gestión de desastres de Nepal.

En Nepal, un país predominantemente hindú, los periodos de duelo duran 13 días. Durante este tiempo, los familiares cercanos permanecen en casa, mientras otros parientes acuden para presentar sus respetos. En el último día se realizan rituales para orar por las almas de los fallecidos.

Varias personas cuyos familiares continúan desaparecidos realizaron funerales simbólicos. La cremación es un importante rito final en la tradición hindú, y llevar a cabo la ceremonia aun sin contar con los cuerpos de sus seres queridos permitió a algunas familias encontrar una sensación de alivio espiritual.

El gobierno había declarado este lunes como día oficial de luto y ordenó que las banderas de las oficinas gubernamentales fueran colocadas a media asta.

Mientras tanto, continuaron las labores de búsqueda de las personas desaparecidas, aunque algunos familiares protestaron porque consideraron que los esfuerzos no eran suficientes.

En Katmandú, familiares se reunieron cerca de las oficinas del primer ministro y de varios ministerios para exigir al gobierno acelerar las labores de búsqueda y rescate de cientos de personas que trabajaban en plantas hidroeléctricas y que fueron arrastradas por la corriente del río Bhotekhoshi o quedaron sepultadas bajo los escombros.

Sumana Shrestha permaneció junto a familiares mientras sostenía un cartel con la fotografía de su esposo, de 55 años, de quien no han tenido noticias desde el día de la inundación.

Su esposo, un geólogo consultor, había prometido regresar a casa después de terminar su turno en las oficinas del proyecto hidroeléctrico de Trishuli el día de la inundación. El edificio de dos pisos y medio quedó completamente sepultado bajo los escombros.

"Estamos aquí porque no hemos sabido de ningún intento de rescate en este proyecto, pero ya han pasado 13 días", dijo. "Lo único que hemos podido hacer es rezar a Dios y esperar un milagro".

Otro manifestante, Mahesh Prasad Shrestha, sostenía una fotografía de su hermano Niraj Shrestha, un ingeniero de 52 años que trabajaba en el mismo sitio. Dijo que las autoridades únicamente enviaron una pequeña excavadora en helicóptero al sexto o séptimo día después del desastre, y agregó: "Debieron haber solicitado helicópteros grandes de países como China o India para trasladar el equipo".

Las labores de rescate se han concentrado en 12 proyectos hidroeléctricos, donde unas 900 personas están desaparecidas y se estima que alrededor de 500 permanecen atrapadas en distintos túneles, informaron las autoridades. Equipos especializados de rescate de India, China, Corea del Sur y Estados Unidos han buscado entre los escombros, estructuras dañadas y túneles de los proyectos.

Dos trabajadores nepaleses fueron rescatados de la planta el viernes, mientras que los rescatistas sacaron a un ciudadano chino de las instalaciones el sábado

ASJ