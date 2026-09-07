Deportes

Federación de Bélgica Dice que No Apoya Reelección de Infantino

El organismo exigió una total transparencia y explicaciones claras en el caso de la tarjeta roja mostrada al jugador estadounidense Folarin Balogun durante el Mundial

InfantinoInfantino confirmó que se presentará a un nuevo mandato al frente de la FIFA. Foto: Reuters.

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