El Dólar Cotiza por Debajo de los 17 Pesos Mexicanos

El precio del dólar cotiza por debajo de los 17 pesos en promedio, ganando terreno frente la recuperación de la moneda estadounidense en los últimos días.

En el mercado internacional, el billete verde se ubicó en 16.89 en los primeras horas de este lunes. Desde el viernes, el peso se apreció y cerró en 16.89 unidades. Para el fin de semana, la fluctuaciones fueron mínimas.

La cotización varía a lo largo de la jornada, pues los mercados reaccionan a diversos sucesos en la geopolítica mundial, como el conflicto en Medio Oriente.

Tipo de cambio del dólar del 7 de septiembre de 2026 en México:

Banco Compra Venta Afirme 16.00 17.60 Banco Azteca 16.70 17.44 BBVA Bancomer 15.93 17.37 Banorte 15.70 17.20 Banamex 16.35 17. Scotiabank 16.40 17.50

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles , es de 16.8748 pesos por dólar para este lunes.

En tanto, el tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 7 de septiembre en 16.9560 pesos por cada divisa verde .

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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ASJ