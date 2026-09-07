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Activan Alerta Roja por Fuertes Lluvias en Iztacalco y Venustiano Carranza

Autoridades actualizaron la alerta Naranja en las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Tlalpan

lluviasFoto: N+.

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