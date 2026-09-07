Activan Alerta Roja por Fuertes Lluvias en Iztacalco y Venustiano Carranza

Las fuertes lluvias se extenderán en lo que resta de la noche de este domingo y hasta las primeras horas del lunes en la Ciudad de México, pero se esperan más afectaciones en las alcaldías Iztacalco y Venustiano Carranza, donde fue activada la alerta roja.

A las 22:00 horas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que seguirán las intensas precipitaciones en esas demarcaciones, donde se pronostican lluvias de entre 50 y 70 mm, entre las 21:50 y las 01:00 horas de lunes 7 de septiembre de 2026.

En tanto, se actualizó la Alerta Naranja por persistencia de lluvias fuertes en las demarcaciones: Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Tlalpan, donde se prevénn lluvias de entre 30 y 49 milímetros (mm).

Además, se actualiza Alerta Amarilla en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco.

"En estas alcaldías se prevén lluvias de entre 15 y 29 mm, en el mismo periodo de tiempo", señaló la SGIRPC.

Parte de las afectaciones causaron carga vehicular en Insurgentes, a la altura de Indios Verdes. Automovilistas avanzaron con precaución a causa de las condiciones del pavimento.

En la alcaldía Iztapalapa se formaron encharcamientos a la altura de la colonia Leyes de Reforma. Uno de los puntos afectados fue el Canal de Tezontle, cerca de su cruce con Rojo Gómez, donde el nivel del agua subió varios centímetros y provocó tránsito lento en la zona.

También en el oriente de la Ciudad de México hubo encharcamientos sobre la avenida Río Churubusco, a la altura del Circuito Interior. Aunque el nivel del agua comenzó a bajar, los automovilistas avanzaron con precaución para evitar daños en sus vehículos. No se reportaron incidentes mayores.

Se activa #AlertaRoja por persistencia de #lluvias fuertes para la noche del domingo 06/09/2026 y la madrugada del lunes 07/09/2026, en las demarcaciones: @IztacalcoAl y @A_VCarranza.



Se actualiza #AlertaNaranja por persistencia de lluvias fuertes para la noche del domingo… pic.twitter.com/TpBDaqsYRk — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 7, 2026

En la alcaldía Cuauhtémoc también se registraron precipitaciones y encharcamientos en el cruce de Paseo de la Reforma y avenida Insurgentes.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados.

En caso de conducir bajo la lluvia, sugirieron hacerlo con precaución, debido a que pueden encontrarse restos de árboles, cables u otros objetos arrastrados o derribados.

Asimismo, pidieron mantenerse alejados de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares que presenten riesgo visible de caer, con el fin de evitar accidentes.

ASJ