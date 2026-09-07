Roberto Velasco se Reúne con Canciller Chino Wang Yi y Reitera Cooperación

El Secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, sostuvo una reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, a quien reiteró que México reconoce a una sola China y le expresó su solidaridad por las víctimas de la riada en la región autónoma del Tíbet, en la frontera con Nepal.

La SRE difundió un breve video del inicio del diálogo entre ambos funcionarios en Pekín.

"Transmitimos nuestra solidaridad por este alud que ha cobrado víctimas mortales en la región autónoma del Tíbet", dijo Velasco a nombre del gobierno mexicano y de la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Ministro Wang Yi, China y México mantienen una amistad histórica que antecede a la creación de nuestras actuales repúblicas, forjada durante más de 250 años, a través de los intercambios entre ambos pueblos por medio de la Nao de China.

"Fiel a esa amistad y a su tradición de política exterior independiente, México votó en 1971 a favor de la resolución 2758 de la Asamblea General de la ONU. Desde entonces, México mantiene su adhesión al principio de una sola China", añadió.

El canciller añadió que México fortalecerá su presencia diplomática en China con la apertura de un consulado de carrera en Chongqing.

Velasco señaló que en 2027 México y China conmemorarán 55 años del establecimiento de relaciones diplomáticas, sustentadas, dijo, en principios compartidos como el respeto a la soberanía, la igualdad entre los Estados y la no intervención.

En este sentido, citó al expresidente Benito Juárez: "Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz", y señaló que estos principios coinciden con los cinco principios de coexistencia pacífica promovidos posteriormente por China.

"Espero que hoy podamos identificar nuevas áreas de entendimiento y cooperación entre nuestras naciones, en beneficio de nuestros pueblos y sentar las bases de una agenda de trabajo conjunta para los próximos años", dijo el canciller.

Asimismo, destacó el creciente nivel de cooperación multilateral entre ambos países, particularmente en foros como el G20 y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Al respecto, reafirmó el compromiso de México con los principios de APEC y destacó que el país será sede del mecanismo en 2028, lo que consideró "una oportunidad histórica" para proyectar a México como un puente entre las Américas y Asia.

El pasado 3 de septiembre, el vocero del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, señaló que su gobierno espera profundizar la cooperación con México y reforzar la confianza política entre ambas naciones, con la visita de Velasco.

El funcionario dijo que China confía, además, en que el viaje sirva para "seguir aumentando la confianza política mutua, profundizar la cooperación mutuamente beneficiosa" y promover un desarrollo estable de las relaciones entre ambos países.

El encuentro de este lunes se produjo en medio de fricciones comerciales después de que México impusiera a comienzos de año nuevos aranceles a países con los que no tiene un acuerdo comercial, entre ellos China, una decisión que Pekín criticó.

Las importaciones mexicanas procedentes de China afectadas por esas medidas cayeron un 28% interanual durante los primeros cinco meses de 2026, según informó el pasado domingo el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard.

En su momento, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que los gravámenes no están dirigidos contra ningún país en particular y los enmarca en una estrategia para sustituir importaciones, elevar el contenido nacional de las cadenas productivas y proteger unos 350 mil empleos.

Mientras que China advirtió en marzo de posibles represalias por unas barreras comerciales que afectan a más de 30 mil millones de dólares en exportaciones chinas y pidió a México que rectificara las medidas.

ASJ