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¡Regresa la Champions League! Fechas y Horarios de la Primera Jornada

Esta semana se juegan los primeros partidos de la Fase de Liga de la UEFA Champions League; habrá hasta tres mexicanos en el torneo

Trofeo de la UEFA Champions LeagueFoto: Getty Images
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