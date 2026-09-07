¡Regresa la Champions League! Fechas y Horarios de la Primera Jornada

Oficialmente la temporada 2026/27 del futbol europeo está en marcha y esta semana arranca la Fase de Liga de la UEFA Champions League, el torneo más importante y prestigioso a nivel de clubes en Europa. En esta edición hay tres equipos que cuentan con un futbolista mexicanos en sus filas. El Porto tiene a Santi Gimenez; el Real Betis, a Álvaro Fidalgo y el Atlético de Madrid cuenta con Obed Vargas, por lo que los tres jugadores podrían tener minutos en este certamen.

La Champions, torneo en el que veremos en acción a potencias como el PSG, el Real Madrid y el Barcelona, comienza con su primera jornada. En esta edición del certamen habrá 36 equipos que buscarán levantar la 'Orejona'. Hace unos días se llevó a cabo el sorteo, por lo que ya todos los clubes participantes saben a quién deberán enfrentar durante las ocho jornadas en busca de un boleto a la siguiente ronda.

Recordemos que los primeros 8 lugares de la tabla general avanzarán de manera directa a Octavos de Final, mientras que los equipos que finalicen la primera fase del torneo entre los lugares 9° y 24° se enfrentarán entre sí para definir los 8 cupos restantes para la Fase de Eliminación Directa. Por su parte, los clubes que queden del lugar 25° y hasta el 36° quedarán eliminados.

Después de la Fase de Liga vendrán los Playoffs y luego la Fase de Eliminación Directa que comenzará desde los Octavos de Final.

Aquí te dejamos las fechas y los horarios de la primera jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League:

Primera Jornada de la Fase de Liga de la Champions League

Fechas: Del martes 8 al jueves 10 de septiembre

Horarios: Habrá partidos a las 10:45 am y a la 1:00 pm (tiempo del centro de México)

Entre los partidos más llamativos de la primera fecha está el Porto vs Manchester City, mismo que se jugará este martes 8 de septiembre a las 13:00 horas y podría contar con la participación de Santiago Gimenez. También habrá duelos de alto nivel como el Real Madrid vs Inter de Milán y el Liverpool vs Atlético de Madrid.