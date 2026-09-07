Prevén Lluvias Fuertes en 21 Estados por Nueva Onda Tropical en México

Una nueva onda tropical que se aproxima a la península de Yucatán, así como vaguadas y sistemas de inestabilidad atmosférica generarán fuertes lluvias en al menos 21 entidades del país, donde sigue la temporada del monzón mexicano.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este lunes se esperan precipitaciones intensas acompañadas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento en el norte del territorio nacional.

Mientras que una circulación ciclónica y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera en el interior del país, inestabilidad atmosférica, un canal de baja presión en el sureste mexicano, propiciarán chubascos y lluvias fuertes en el occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste de México.

En contraste, se espera un ambiente caluroso en tres entidades de la zona norte, debido a una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Baja California Sur (centro y sur), Sonora (centro y este), Sinaloa (norte y centro) y Chihuahua (suroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango (oeste y noroeste), Zacatecas (oeste y sur), Aguascalientes, Nayarit (norte y este), Jalisco (norte y oeste), Colima, Michoacán (norte y este), Guanajuato (este), San Luis Potosí (norte y este), Querétaro (norte, centro y sur), Hidalgo (oeste, centro y sur), Puebla (norte y oeste), Morelos (sur), Guerrero (norte y este), Oaxaca (oeste y sur), Chiapas (sur) y Veracruz (norte y centro).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (sur), Coahuila (sureste), Nuevo León (sureste), Tamaulipas (suroeste), Estado de México (noroeste), Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco, Yucatán (centro y norte) y Quintana Roo (norte).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Campeche.

Prevalecerá la onda de calor en:

Sinaloa (centro y sur)

Nuevo León (centro, sur y este)

Tamaulipas (oeste)

En tanto, se prevén temperaturas muy altas en las siguientes entidades:

De 40 a 45 °C: Baja California (costa), Baja California Sur (costa centro), Sonora (noroeste, oeste, este y centro), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (noreste), Coahuila (noreste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste y centro).

De 35 a 40 °C: Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Querétaro.

Para el Valle de México, se pronostica una mañana con cielo medio nublado a nublado, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, se pronostica ambiente cálido con cielo nublado y probabilidad de lluvias puntuales fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en la Ciudad de México y en el Estado de México (noroeste), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

La temperatura mínima en la capital del país será de 12 a 14 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para la ciudad de Toluca, la temperatura máxima será de 18 a 20 °C y la mínima de 8 a 10 °C.

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ASJ