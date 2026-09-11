Hombre Muere al Interior de su Vehículo frente a una Plaza Comercial de Puebla

Un hombre de aproximadamente 64 años de edad perdió la vida mientras se encontraba en el interior de su automóvil, estacionado afuera de una plaza comercial y supermercado ubicados sobre la Prolongación Reforma de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre entró en el vehículo y se acomodó en el asiento del conductor; sin embargo, ahí se quedó inmóvil mientras pasaba el tiempo.

Trabajadores del establecimiento se percataron que llevaba dentro de la unidad varias horas sin salir y visiblemente inconsciente. Al acercarse, notaron que no respondía a su llamado, por lo tanto, realizaron diversas llamadas para solicitar auxilio para el hombre.

Tiempo después, los paramédicos llegaron al estacionamiento ubicado entre las calles 6 y 8 Sur de la colonia Reforma y una vez que pudieron abrir la unidad, el personal prehospitalario le brindó la debida atención, no obstante, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Policías municipales resguardaron la zona mientras que personal del Servicio Médico Forense (Semefo) arribó para llevar a cabo el levantamiento cadáver y realizar las diligencias correspondientes.

Semefo realiza levantamiento de cuerpo en Prolongación Reforma de Puebla. Foto: N+

Cabe destacar que el retiro del cuerpo tardó varias horas por lo que generó intriga entre las personas que acudían al supermercado y tiendas de la plaza comercial en la zona, hasta que finalmente el vehículo oficial del Servicio Médico Forense (Semefo) se retiró aproximadamente a las 9:30 de la noche del 10 de septiembre de 2026.

Hasta el retiro de las autoridades de la Fiscalía General del Estado, no se había confirmado oficialmente la causa de muerte; sin embargo, momentos después corroboraron que el hombre había fallecido a consecuencia de un infarto.

Ante este lamentable suceso, se hace un llamado a la ciudadanía para tener en cuenta los signos de alarma de un infarto para que en caso de sentirlos puedan pedir ayuda a tiempo.

Estos síntomas pueden ser: molestias en el pecho que pueden extenderse hacia el brazo izquierdo (o ambos), hombros, cuello, mandíbula, dientes o espalda, falta de aire, náuseas, vómitos, indigestión severa o dolor en la boca del estómago, sudoración fría y repentina, mareos, desmayos, palidez o debilidad extrema e inexplicable.

Con información de N+

MCS