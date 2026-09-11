Accidentes

Hombre Muere al Interior de su Vehículo frente a una Plaza Comercial de Puebla

El masculino estaba inconsciente en el estacionamiento del supermercado ubicado en la Prolongación Reforma, por lo que se solicitó ayuda.

Muere hombre frente a un supermercado en Puebla.Hombre de la tercera edad pierde la vida en su vehículo en Puebla. Foto: N+

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Un adulto mayor perdió la vida luego de un infarto al interior de su automóvil en la Prolongación Reforma de Puebla.

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