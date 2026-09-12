Estos Trabajadores Tendrán Megapuente de Hasta Cinco Días por Fiestas Patrias

El Gobierno del Estado de Guerrero suspenderá labores los días lunes 14, martes 15 y miércoles 16 de septiembre para el personal de base, supernumerario y de confianza de las nóminas del sector central y paraestatal, con motivo del aniversario de la Independencia de México.

Con ello, quienes tengan como días habituales de descanso el sábado y domingo podrían acumular hasta cinco días consecutivos sin acudir a sus centros de trabajo.

La medida no aplicaría de la misma manera para todas las áreas del Gobierno estatal, ya que las dependencias que, por la naturaleza de sus funciones, requieran mantener operaciones deberán establecer guardias para garantizar la continuidad de los servicios.

El aviso oficial, fechado el 10 de septiembre de 2026, fue dirigido a secretarios, subsecretarios, directores generales, directores de área, jefes de departamento y delegados administrativos del sector central y paraestatal.

La dependencia estatal precisó que durante los tres días de suspensión oficial tampoco correrán los plazos y términos legales correspondientes.

La medida se aplicará en el marco de la celebración del aniversario de la Independencia de México y las actividades laborales se reanudarían posteriormente conforme a las disposiciones de cada dependencia.

APG