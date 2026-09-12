Sociedad

Estos Trabajadores Tendrán Megapuente de Hasta Cinco Días por Fiestas Patrias

La reincorporación a las actividades laborales será el 17 de septiembre

Gobierno Estado de GuerreroGobierno de Guerrero Tendrán Hasta Cinco Días de Descanso por Informe y Fiestas Patrias | Foto: Evelyn Salgado Pinero

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