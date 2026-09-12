Sociedad

Pemex Continúa Reparando Fuga de Hidrocarburos en el Golfo de México; Descarta Arribo a Costa

La empresa prevé concluir en los próximos días los trabajos para corregir la falla

Foto: PemexFoto: Pemex

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