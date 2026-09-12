Pemex Continúa Reparando Fuga de Hidrocarburos en el Golfo de México; Descarta Arribo a Costa

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que continúa la reparación de un ducto marino donde se detectó una fuga de hidrocarburos, a 46 millas náuticas al norte de Ciudad del Carmen, Campeche. La empresa señaló que, de acuerdo con el monitoreo más reciente, se descarta que el hidrocarburo llegue a la costa.

La fuga fue detectada el 10 de septiembre, cuando personal del Activo de Extracción Cantarell reportó una caída de presión en un ducto de recolección de hidrocarburos proveniente de las plataformas Ek-TA, Balam-TA, Balam-A, Balam-TB y Balam-TA2.

Tras detectar el incidente, el ducto fue despresurizado y aislado mediante el cierre de las válvulas de seguridad ubicadas en sus extremos. Desde entonces permanece sin flujo ni emanación de crudo.

Pemex señaló que este viernes, con base en el monitoreo permanente del Golfo de México, se descarta el arribo de hidrocarburos a la línea de costa.

En la zona permanecen embarcaciones especializadas en labores de contención, recolección y dispersión mecánica. Además, personal de buceo localizó el punto donde ocurrió la pérdida de contención y comenzó los trabajos de reparación.

Hasta ahora concluyó el dragado del lecho marino y continúan las labores para retirar el lastre de concreto del ducto y colocar una envolvente metálica sobre el área afectada.

La empresa estima que la reparación quedará concluida en los próximos días y mantiene activo el protocolo de atención a la emergencia.