Sociedad

15 y 16 de septiembre: La Fecha Exacta de Descanso Obligatorio Según la Ley Federal del Trabajo

Aunque ambas fechas están ligadas a las Fiestas Patrias, solo una está contemplada como día de descanso obligatorio

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro

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¿Cuál es el Día Festivo 15 o 16 de Septiembre? Fecha Exacta de Descanso Obligatorio Según la LFT 2026 en México