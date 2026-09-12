15 y 16 de septiembre: La Fecha Exacta de Descanso Obligatorio Según la Ley Federal del Trabajo

Las Fiestas Patrias ya están cerca y, además de los antojitos mexicanos, las reuniones familiares y los festejos, aparece una duda común entre quienes trabajan: ¿el descanso corresponde al 15 o al 16 de septiembre?

La confusión es comprensible porque ambas fechas están relacionadas con la celebración de la Independencia de México. Sin embargo, no tienen el mismo carácter para efectos laborales y la Ley Federal del Trabajo establece una diferencia entre ellas.

El 16 de septiembre es el único día de descanso obligatorio por las Fiestas Patrias. Así lo establece el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo en su fracción V. En cambio, el 15 de septiembre es una jornada laboral ordinaria, por lo que no existe una obligación general de suspender actividades ese día.