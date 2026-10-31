Trabajadores del IMSS Marchan en Monterrey y Mantienen Protesta Frente al Sindicato

Las inconformidades laborales de empleados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) volvieron a manifestarse en las calles de Monterrey, donde trabajadores marcharon para exigir mejores condiciones laborales y cambios en la dirigencia sindical.

La movilización comenzó alrededor de las 16:00 horas en la Clínica 28, donde se concentraron empleados de distintas unidades médicas para posteriormente avanzar por la lateral de la avenida Fidel Velázquez.

Con el resguardo de elementos de la Secretaría de Movilidad de Monterrey, los manifestantes continuaron su recorrido hasta la avenida Lincoln, donde se instalaron frente al edificio de la Sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Llega Protesta de Trabajadores de IMSS a Sindicato en Monterrey

Durante la protesta, los inconformes ocuparon tres carriles de la lateral de Lincoln y expresaron sus demandas mediante pancartas y mensajes dirigidos a las autoridades sindicales.

Entre sus principales exigencias se encuentran un incremento salarial, mejores condiciones de trabajo y la destitución del secretario general del sindicato en Nuevo León, a quien señalaron durante la manifestación.

Las movilizaciones se han mantenido durante varias semanas. Inicialmente, los trabajadores rechazaban el aumento salarial de 2.9 por ciento; posteriormente, tras reuniones con representantes sindicales, autoridades del IMSS y la Secretaría de Gobernación, se acordó un incremento del 4 por ciento.

Sin embargo, los empleados en Nuevo León mantienen sus protestas al considerar que sus demandas todavía no han sido atendidas.

La manifestación provocó afectaciones viales en la avenida Lincoln, una de las principales arterias de la zona, mientras los trabajadores permanecieron frente al inmueble sindical.