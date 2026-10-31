Sociedad

Trabajadores del IMSS Marchan en Monterrey y Mantienen Protesta Frente al Sindicato

Trabajadores de distintas unidades médicas recorrieron avenidas de Monterrey para expresar su inconformidad con las condiciones laborales y exigir cambios en la representación sindical.

Trabajadores del IMSS protestan.Trabajadores del IMSS protestan. Foto: N+

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Trabajadores del IMSS marchan en Monterrey exigiendo mejores condiciones laborales y cambios en la dirigencia sindical.

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