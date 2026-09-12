Simulador Monte de Piedad: Pasos Para Calcular Cuánto Dinero Te Dan Por Tu Empeño

Si tienes una joya, reloj, moneda, aparato electrónico u otro artículo y quieres saber cuánto dinero podrías obtener al empeñarlo, el Nacional Monte de Piedad cuenta con un simulador que permite conocer una cantidad estimada antes de acudir a una sucursal.

Para calcular cuánto dinero te pueden prestar, debes ingresar al sitio oficial del Nacional Monte de Piedad o utilizar la aplicación Mi Monte App, seleccionar el tipo de artículo, proporcionar sus características y utilizar la herramienta de cálculo. El resultado es una oferta estimada, ya que el monto definitivo depende de la valuación que realice un perito en la sucursal.

El procedimiento comienza al entrar a la plataforma y elegir la categoría correspondiente. Entre las opciones se encuentran joyas, monedas, relojes, electrónicos, vehículos e inmuebles.

Después debes proporcionar los datos solicitados sobre el artículo. Dependiendo del objeto, pueden pedir información como el material, peso en gramos o modelo exacto. Con esos datos, la herramienta genera una estimación del préstamo disponible.

El siguiente paso consiste en seleccionar la opción para calcular. El sistema muestra una cantidad aproximada de dinero que podrías recibir por el empeño del artículo.

Sin embargo, actualmente el servicio se encuentra cancelado debido a la huelga del Nacional Monte de Piedad, por lo que estos pasos no están disponibles en este momento.

La huelga comenzó el 1 de octubre de 2025, después de que el sindicato y la administración no alcanzaron un acuerdo durante la revisión contractual.

El Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad mantiene diversas demandas laborales. Entre ellas están el cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo, detener cambios unilaterales en jornadas, descansos y esquemas de pago, así como garantizar el pago de horas extra, compensaciones y revisiones salariales.

El sindicato también exige medidas contra el hostigamiento y las represalias hacia los trabajadores sindicalizados.

Cuando el servicio vuelva a estar disponible, la estimación obtenida mediante el simulador deberá confirmarse de manera presencial. Para ello será necesario llevar el artículo a una sucursal, donde un perito valuador determinará el monto final del préstamo.