Choque en Autopista México-Toluca Deja Al Menos 2 Muertos y Afecta Tráfico

Un choque registrado en la autopista México-Toluca, con dirección a Toluca, dejó al menos dos personas muertas, además de afectar la circulación en la zona.

De acuerdo con reportes de N+, el accidente ocurrió en los carriles centrales de la vialidad, donde un vehículo eléctrico circulaba cuando fue impactado por otro automóvil. Tras el choque, uno de los autos terminó volcado, mientras que el segundo se incendió. En este último viajaba una pareja que murió calcinada al quedar atrapada en el interior.

Imágenes captadas en el lugar muestran el automóvil volcado y el vehículo incendiado después del impacto.

Elementos de seguridad y bomberos del Estado de México acudieron al sitio para acordonar la zona y brindar atención a las personas lesionadas que viajaban en carro volcado. También se realizaron labores para atender la emergencia y retirar las unidades involucradas.

El accidente provocó afectaciones a la circulación en dirección a Toluca, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar precauciones y considerar posibles retrasos mientras continúan los trabajos de atención en el lugar.