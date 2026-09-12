Accidentes

Choque en Autopista México-Toluca Deja Al Menos 2 Muertos y Afecta Tráfico

Elementos de seguridad acordonaron la zona y realizan las labores para recuperar los cuerpos

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¿Qué Pasó Hoy 12 de Septiembre 2026 En Carretera México-Toluca?