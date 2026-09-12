Hombre Es Atropellado al Intentar Cruzar Carretera Transpeninsular de Ensenada

Un hombre resultó gravemente herido tras ser atropellado cuando intentaba cruzar la carretera Transpeninsular, en la delegación de Maneadero de Ensenada.

El hombre intentaba cruzar la vialidad por un punto no habilitado para el cruce peatonal, cuando fue impactado por un vehículo tipo pick up de color blanco.

Elementos de Seguridad Pública Municipal resguardaron el área, mientras paramédicos le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Información Diego Robles

APG