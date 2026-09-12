Accidentes

Hombre Es Atropellado al Intentar Cruzar Carretera Transpeninsular de Ensenada

Paramédicos trasladaron al lesionado a un hospital después del accidente registrado en la delegación de Maneadero

Hombre Es Atropellado al Intentar Cruzar Carretera Transpeninsular de EnsenadaHombre Es Atropellado al Intentar Cruzar Carretera Transpeninsular de Ensenada | Foto: N+

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