CDMX Previene Accidentes por Gas LP con Detectores, Talleres y Servicios

Este viernes, una nueva explosión por acumulación de gas en la capital del país dejó un muerto y 11 heridas luego de un estallido en una taquería en la alcaldía Álvaro Obregón.

La lista de siniestros es larga y se da a lo largo y ancho del territorio nacional. En la mayoría de los casos, se debe a un manejo erróneo de los cilindros o tanques estacionarios y a la acumulación de gas.

Según los datos más recientes del Heroico Cuerpo de Bomberos capitalino, de enero a septiembre de 2025 se atendieron 8 mil 749 eventos relacionados con gas en las 16 alcaldías.

Este 11 de septiembre, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, entregó una nueva tanda de 2 mil 500 mochilas de vida y detectores de gas para ocho unidades habitacionales, en la colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

Durante su discurso, señaló que el Heroico Cuerpo de Bomberos atiende al día 30 reportes relacionados con fugas de gas, por lo que la prevención es vital para los capitalinos y de ahí la importancia de los artículos entregados.

Las mochilas tienen artículos esenciales para enfrentar emergencias: botiquín, kit de higiene personal, frazada, silbato, memoria USB para documentos, lámpara, tarjeta de vida y una barra energética.

Los detectores son equipos especiales para detectar fugas, que se deberán colocar a una altura de 1.60 metros. Cuando detecte gas, comenzará a sonar. En ese momento, se deberán abrir las ventanas y llamar al 911.

Ya en enero de 2026, el gobierno local había entregado 10 mil detectores en unidades habitacionales para monitorear de forma permanente el aire en espacios cerrados mediante sensores que detectan cambios anormales.

A esta medida, se une el programa 'Bomberos en Casa' que permite revisiones gratuitas de instalaciones de gas y electricidad en los hogares, el cual está disponible a través de WhatsApp (55 7514 4189).

Además, en las estaciones, subestaciones y el Museo del Bombero se ofrece capacitación gratuita para el uso adecuado de extintores y atención de emergencias.

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También destaca el primer padrón de instaladores en gas y electricidad de la Ciudad de México, el cual permite conocer a las personas capacitadas para realizar este tipo de actividades.

Estos profesionales tendrán el aval de la UAM-Azcapotzalco y del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, lo que garantizará que los servicios de los empadronados cumplan con los estándares de seguridad.

Como parte de la cultura de la prevención, también se difunden constantemente en las redes sociales de las dependencias capitalinas infografías y videos relacionadas con el cuidado de los tanques y cilindros de gas.

De forma rápida, se dan consejos sobre el cuidado y revisión de los contenedores de gas LP, así como los pasos a seguir en caso de una fuga o emergencia derivada del uso de este combustible.

El objetivo es que la CDMX sea una urbe donde la prevención permita evitar incidentes que deriven en tragedias como la ocurrida este viernes en una taquería.

Y es que, si tomamos los datos del gobierno local, cada 50 minutos, aproximadamente, se reporta un problema vinculado con el gas LP.

Con información de N+

ICM