Sociedad

CDMX Previene Accidentes por Gas LP con Detectores, Talleres y Servicios

Las autoridades han impulsado una serie de medidas preventivas para evitar tragedias con la entrega de detectores de gas, talleres de prevención y programas de verificación gratuitos

Explosión por acumulación de gas LP en una casa en IztapalapaExplosión por acumulación de gas LP en una casa en Iztapalapa, en junio de 2019. Foto: Cuartoscuro

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