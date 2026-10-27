Asesores del Infonavit Realizarán Visitas Domiciliarias a Acreditados con Problemas de Pago

El Infonavit dejó de operar con agencias de cobranza extrajudicial y ahora brinda atención domiciliaria mediante asesores de recuperación crediticia, quienes trabajan directamente con el instituto y ofrecen soluciones personalizadas a los acreditados con dificultades de pago, con el fin de proteger su patrimonio.

Como parte del Nuevo Modelo de Recuperación Crediticia, los asesores realizarán visitas domiciliarias de lunes a domingo, de 8:00 a 19:00 horas. El objetivo es escuchar a las familias, evaluar las condiciones de su financiamiento y ofrecer alternativas acordes con sus necesidades para que conserven su vivienda.

Los servicios son gratuitos y ningún asesor está autorizado para solicitar o recibir dinero.

Todo asesor de recuperación crediticia debe portar camisa blanca institucional y chaleco del Infonavit, así como una credencial oficial con fotografía y código QR. La identidad del asesor puede validarse escaneando el código o ingresando al portal del instituto, en la sección "Tengo un Crédito", y haciendo clic en "Asesores de Recuperación Crediticia".

El Instituto recordó que los pagos de los créditos únicamente se realizan a través de los medios oficiales, que los acreditados pueden consultar en la página del Infonavit.

La labor del asesor no consiste en cobrar ni recibir dinero, y en ningún caso puede solicitar efectivo, hostigar, amenazar o realizar desalojos.

AMP