Economía

Asesores del Infonavit Realizarán Visitas Domiciliarias a Acreditados con Problemas de Pago

El instituto deja de utilizar agencias de cobranza extrajudicial; ofrece soluciones personalizadas a morosos

Casas de interés social. Foto: Cuartoscuro/ ArchivoCasas de interés social. Foto: Cuartoscuro/ Archivo

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