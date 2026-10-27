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Feria del Pan de Muerto y Conciertos Gratis en CDMX: Ubicación y Horarios

Las actividades serán gratuitas para las personas de todas las edades: esta es la cartelera completa

Diversidad de pan de muerto en feria por Día de Muertos en MéxicoFoto: Cuartoscuro
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