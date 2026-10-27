Feria del Pan de Muerto y Conciertos Gratis en CDMX: Ubicación y Horarios

El Día de Muertos es una de las tradiciones más respetadas y queridas por los mexicanos. Colocar la ofrenda para esperar la llegada de los seres queridos que ya partieron es uno de los rituales más significativos. No obstante, también es una época en la que se pueden disfrutar alimentos deliciosos durante la celebración. Por ello se ha preparado la Feria del Pan de Muerto 2026 en CDMX; estos son los detalles.

Los altares tienen su origen en la cultura prehispánica. En ese entonces las ofrendas consistían en "panes" de diversas figuras como mariposas o rayos. Su base era de amaranto y "pan ázimo", de maíz seco y tostado.

Por esta razón, el pan de muerto es uno de los elementos centrales para los altares dedicados a los fieles difuntos. El origen del que conocemos ahora se remonta a La Conquista, justo como respuesta al pan prehispánico que se elaboraba en aquel tiempo.

Esta “nueva receta” sustituyó el amaranto por pan de trigo; además, era adornado con azúcar pintada de rojo para evitar la muerte de personas para su elaboración. Actualmente, el pan de muerto se prepara con algunos ingredientes como harina de trigo, mantequilla, huevo, té de azahar, anís y ralladura de naranja.

Ahora bien, el pan de muerto ha tenido más cambios conforme avanza el tiempo, ya que la receta tradicional fue modificada y añaden otros productos como jaleas, crema batida o fruta de temporada. Su forma también tiene un significado importante.

La forma circular del pan de muerto (el más conocido) no cambia, ya que hace alusión al ciclo de la vida, a los huesitos de quienes han partido y al olor a azahar para recordar a los difuntos. Sin embargo, en cada región de México los panes de muerto son distintos: ovalados, en forma de persona, conejos, mulas, borregos, roscas, etc.

La diversidad de variedades hace del pan de muerto un platillo importante en la gastronomía mexicana. Para reconocer su importancia e historia, se llevará a cabo la Feria del Pan de Muerto 2026 en CDMX.

¿Dónde y qué actividades habrá en la Feria del Pan de Muerto en CDMX?

Como parte de las celebraciones por el Día de Muertos 2026, se realizarán varias actividades culturales en la ciudad. Tal es el caso de "Hábitat de Almas 2026", el cual se llevará a cabo del 30 de octubre al 2 de noviembre.

Durante este evento en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza, los asistentes podrán disfrutar de la Feria del Pan de Muerto para adquirir los necesarios para la ofrenda o para degustar en sus hogares.

También habrá una recreación del Templo de Quetzalcóatl, donde podrán tomarse varias fotos. La música no puede faltar, así que se espera la actuación de Los Askis (30 de octubre); Vandi2 Mambo (31 de octubre); Zalatiel Mx (1 de noviembre), y finalmente se presentará Leo Romero (2 de noviembre).

Todas las actividades estarán disponibles en un horario de 10:00 a 20:00 horas. Al tratarse de un evento gratuito, es importante que consideres llegar temprano y, por seguridad, cuidar especialmente a menores de edad y personas con movilidad limitada.

La explanada de la alcaldía Venustiano Carranza se ubica en la avenida Francisco Del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena.

Los transportes más cercanos son: estaciones Alcaldía Venustiano Carranza o Moctezuma de la Línea 5 del Metrobús. Metro CDMX: en este caso, las estaciones cercanas son Moctezuma y San Lázaro de la Línea 1; Fray Servando de la Línea 4; y Mixhuca de la Línea 9.

EPP