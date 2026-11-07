Internacional

Francia Vivirá Cuarto Sábado Consecutivo de Protestas; Despliegan a 70 Mil Policías

El principal foco de tensión está en París, donde los 'chalecos amarillos' buscan acercarse a los centros de poder, a pesar de la prohibición

Manifestantes toman las calles en Francia en protesta por el encarecimiento de la vida y la educaciónManifestantes toman las calles en Francia en protesta por el encarecimiento de la vida y la educación, el pasado jueves. Foto: AP

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