Francia Vivirá Cuarto Sábado Consecutivo de Protestas; Despliegan a 70 Mil Policías

Francia volverá a padecer una jornada de protestas y manifestaciones a lo largo y ancho del país, por lo que el gobierno ha desplegado a más de 70 mil policías y gendarmes para controlar cualquier problema.

Se trata del cuarto sábado consecutivo de movilizaciones en contra del encarecimiento de la vida y en apoyo a las peticiones estudiantiles de una mejora en escuelas y la impartición educativa.

El principal foco de tensión está en París, donde los 'chalecos amarillos' quieren acercarse a los centros de poder pese a estar prohibido por el gobierno.

Las protestas de este sábado se producen dos días después de una jornada de movilización nacional masiva convocada por los sindicatos contra el aumento del coste de la vida y en defensa de los servicios públicos.

Y dos días antes de que el primer ministro, Sébastian Lecornu, reciba a sindicatos, patronal y representantes estudiantiles el próximo lunes.

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La cita es para que a partir de las 14:00 horas (local) organizaciones sindicales y estudiantiles realicen una manifestación autorizada entre las plazas de la República y de la Nación.

Sin embargo, los 'chalecos amarillos' organizaron una concentración en la plaza de la Concordia, prohibida por la Prefectura de policía. Uno de los coordinadores del movimiento, Benjamin Ball, lanzó la víspera un llamamiento a una "desobediencia civil masiva".

Mientras que David Libeskind, abogado del movimiento, dijo que La Concordia es "un lugar emblemático, cerca de la Asamblea Nacional (cámara baja), un lugar de poder, ya que nuestras reivindicaciones son políticas".

Para tratar de evitar disturbios, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, mantuvo el dispositivo de seguridad de las últimas semanas, con 70 mil policías y gendarmes movilizados.

Las autoridades han reforzado la protección de los centros urbanos y han prohibido concentraciones en determinadas zonas para evitar manifestaciones espontáneas.

El objetivo es impedir que se repitan los disturbios y saqueos registrados el 17 de octubre, cuyas imágenes de violencia urbana, destrozos y pillajes en comercios dieron la vuelta al mundo.

En total, el gobierno espera la participación de unas 60 mil personas, que aunque parece una cifra menor a las cientos de miles que se han convocado en las protestas pasadas, el riesgo de disturbios se mantiene.

ICM