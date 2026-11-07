Internacional

EUA Ofrece Recompensa Millonaria por Información sobre Programa Nuclear de Irán

La cifra para quien ofrezca datos sobre el programa iraní es de hasta 20 millones de dólares y su posible reubicación

Imagen de centrifugadoras en el complejo nuclear de Natanz, Irán, tomada en 2019 por la OIEAImagen de centrifugadoras en el complejo nuclear de Natanz, Irán, tomada en 2019 por la OIEA. Foto: AP | Archivo

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