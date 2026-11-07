EUA Ofrece Recompensa Millonaria por Información sobre Programa Nuclear de Irán

El Comando Central de Estados Unidos publicó una recompensa de 20 millones de dólares para quien brinde información sobre el programa nuclear de Irán, incluyendo instalaciones, equipos y personal.

A través de redes sociales, la institución publicó la oferta mediante el programa Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado, que además de la cifra millonaria también podría reubicar a los informantes.

"Recompensas por la Justicia ofrece una recompensa de hasta 20 millones de dólares y posible reubicación por información sobre el programa nuclear de Irán, incluyendo sus instalaciones, equipos y personal asociado, como aquellos de la comunidad científica, o el movimiento de cualquiera de los anteriores", se lee en el texto.

Por su parte, Recompensas por la Justicia afirmó que el gobierno de Estados Unidos sigue comprometido con "contrarrestar cualquier intento de Irán de desarrollar un programa de armas nucleares".

Por lo que si "tienes información sobre el personal nuclear de Irán o sus tecnologías, envíanos una pista", publicó en su cuenta oficial en X.

Los mensajes con la oferta fueron publicados tanto en inglés como en persa, y además se agregó un link para entrar a una red Tor para proteger la identidad del informante.

Con información de N+

ICM