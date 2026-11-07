Recomendaciones para Ver el Fin de Semana en ViX: ‘Operación Cisne Negro’

Si en este fin de semana prendes el televisor y no te decides para ver algo, no te preocupes, te traemos unas recomendaciones para que puedas disfrutar desde la comodidad de tu casa.

Comenzamos con la cuarta temporada de Mujeres Asesinas, serie donde las protagonistas tienen varios elementos en común.

Sus vidas no son sencillas, ni serenas, ni felices. Lucharon con parejas violentas, padres manipuladores, jefes hostiles y humillación.

Continuamos con el documental “Operación Cisne Negro” que revela, con testimonios y material inédito, cómo fue la cacería que terminó con la recaptura del 'Chapo’ Guzmán seis meses después de que se escapó por segunda vez, de un penal de máxima seguridad.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Es la Hora de Opinar Programa Completo: ‘Operación Cisne Negro’: Fuga y Recaptura del ‘Chapo’

Finalmente, una entrevista exclusiva con U2. Desde Dublín, Danielle Dithurbide se reúne con una de las bandas más influyentes del rock.

Una entrevista para conocer más sobre su historia, su música y el legado que han construido durante toda su carrera.

Además, puedes ver un amplio catálogo en programas de deportes, como los partidos de la Liga MX, el reality ¿Quién es la Máscara?, así como los noticieros de N+, documentales, novelas y mucho más.

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Con información de ViX.

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