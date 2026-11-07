Muere Reconocido Actor de Dr. House y Familia Pide Dinero para su Funeral

Falleció el exatleta, actor y productor Charles F. Porter a los 47 años debido a un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático. Sus familiares confirmaron el deceso.

"Con el corazón profundamente entristecido, quiero compartir la noticia del fallecimiento de mi esposo, Charles Frederick Porter", escribió su esposa Tab-Porter en Instagram.

"Me siento honrada de haber estado a su lado durante los increíbles 18 años que compartimos, y creo firmemente que Dios nos unió por una razón", destacó.

Luego de su fallecimiento, se organizó una campaña de recaudación de fondos para apoyar a su familia ante los gastos derivados de su prolongada enfermedad.

Se abrió una campaña en la plataforma GoFundMe para recibir apoyo económico y sobrellevar el duelo, la cual fue impulsada por su cuñada y productora Renée Tab.

El propósito es cubrir gastos médicos acumulados y pagos de hipoteca. Esto busca brindar estabilidad a su viuda y a sus dos pequeñas hijas, Juliette de 6 años y Layla de 9 años.

Su esposa, Candice Tab-Porter, junto con su cuñada y mejor amigo, quien también fue su compañero de equipo en la Universidad Duke, William L. Hill, estuvieron en el momento de su partida.

Porter produjo la película independiente ‘Finding Faith’ en 2025, protagonizada por Paula Patton, Loretta Devine y Keith David.

Se le recuerda como actor a principios de la década de 2000 en series de gran éxito como “House”, “Bones” y “Without a Trace”, antes de lograr un papel destacado interpretando al legendario piloto afroamericano de NASCAR, Wendell Scott, en la película de 2011 “Wendell Scott: A Race Story”.

El histrión nació en Oxford, Inglaterra, pero se trasladó a Estados Unidos durante su infancia. Allí destacó como atleta universitario, jugando al futbol americano en la División I para la Universidad Duke, hasta que una lesión de espalda le impidió continuar su carrera en la NFL.

HVI