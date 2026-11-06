Sociedad

Corte de CFE en Veracruz: Fecha del Apagón y Zonas Afectadas en Noviembre 2026

Debido a trabajos de mantenimiento a su infraestructura, la Comisión Federal de Electricidad informó que varias partes de Alvarado presentarán falta de luz por varias horas

Suspensión de Energía Eléctrica en Veracruz: Fecha de Corte y Zonas AfectadasSe informó que esta medida se llevará acabo por mantenimiento en la infraestructura. Foto: Archivo | N+

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CFE anuncia suspensión de energía en Alvarado, Veracruz, este 7 de noviembre. Conoce las áreas impactadas y prepara tus planes para el día.

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