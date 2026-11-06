Corte de CFE en Veracruz: Fecha del Apagón y Zonas Afectadas en Noviembre 2026

La Comisión Federal de Electricidad informó que, debido al mantenimiento a su infraestructura, el suministro eléctrico será suspendido de manera temporal en algunas áreas del municipio de Alvarado, en el estado de Veracruz.

Según lo informado, estos trabajos tendrán una duración de doce horas, comenzando a las 05:00 de este sábado siete de noviembre de 2026 y finalizando a las 17:00 horas en Salinas, El Bayo, Nanchal, perteneciente al municipio de Alvarado, Veracruz.

Asimismo, la CFE informó que estas actividades fueron previamente conciliadas con los usuarios involucrados y comunicadas a las autoridades locales, con quienes mantiene una coordinación permanente para asegurar el adecuado desarrollo de las maniobras.

Según lo informado por la dependencia, se requiere de la interrupción del servicio eléctrico para evitar riesgos a la red y cuidar del personal, así como de la población, por lo que recomienda tomar las previsiones necesarias.