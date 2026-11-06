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‘CDMX Es Simplemente Uno de los Mejores Lugares’: U2 Entrevista Exclusiva con N+

La legendaria banda irlandesa confiró que tendrá una gira internacional que dará inicio en la CDMX en marzo de 2027

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Especial N+ | U2 Entrevista Exclusiva

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¡U2 vuelve a CDMX! La banda arranca su gira en marzo de 2027 y habla sobre su amor por la ciudad. Conoce detalles de su álbum 'Carnaval de la Luz' y su legado musical.

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