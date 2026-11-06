‘CDMX Es Simplemente Uno de los Mejores Lugares’: U2 Entrevista Exclusiva con N+

Desde Dublín, Irlanda, Danielle Dithurbide se reunió con U2, una de las bandas más influyentes del rock. En una entrevista exclusiva de Despierta, un noticiero de N+, hablaron sobre la Ciudad de México (CDMX), la historia de la agrupación, su música y el legado que han construido a lo largo de su carrera.

Los integrantes de la agrupación, Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr., aseguraron ser fans de los mexicanos y de la Ciudad de México.

“Es un lugar tan especial (...) La Ciudad de México es simplemente uno de los mejores lugares para pasar tiempo; la comida, la cultura, el arte, arquitectura y todo lo demás. Y eso es tanto a nivel sofisticado, como a nivel de calle. Y nuestro público nos ha llevado en Ciudad de México a alturas a las que nunca habíamos llegado antes y eso es tan intenso que nos aterroriza, por eso solo espero que podamos devolver un poco de lo recibido con nuestro próximo show”, indicó Bono.

Danielle Dithurbide presentó algunas imágenes a los integrantes de U2 sobre su más reciente vista a la Ciudad de México (CDMX), donde grabaron el videoclip del sencillo Street of Dreams (La calle de los sueños), en mayo de este mismo año, y aseguraron que disfrutaron mucho el momento.

“Eso fue divertido, eso se llama mucha diversión. Y su alcaldesa (Clara Brugada) y de hecho su presidenta (Claudia Sheinbaum Pardo) nos dejaron salirnos con la nuestra tocando para nuestra audiencia o parte de nuestra audiencia. Y, ya sabes, es Street of Dreams”, indicó Bono.

“Fue tan genial ver a algunos de nuestros fans y el hecho de que, ya sabes, nos proporcionaron un clima con el que estábamos familiarizados, como que llovió. Estábamos muy contentos por eso también, gracias”, recordó The Edge.

Bono aseguró que "la gente mexicana es bastante cool" al recordar el momento en que salieron al balcón de un departamento para explicarle a la multitud que no podíamos seguir por la lluvia.

“Estas personas estaban cenando, simplemente estaban sentadas cenando. Y caminamos por su departamento hacia el balcón. Y la gente mexicana es bastante cool. Son como, sí, ahí están ustedes U2. Sí, cool (...) Pueden usar nuestro balcón (…) Y si miras el video, que está hecho por Cliqua, que son geniales, son grandes cineastas mexicanos. Si miras el video de Street Dreams, vas a ver esa pequeña escena en ese departamento. Mucha diversión”, añadió Bono.

La banda aseguró que algunos de los mejores conciertos de su carrera han sido en el Estadio Azteca (ahora Estadio Banorte), en la Ciudad de México, gracias a la calidez de sus fans. También se refirió a los planes para el próximo año y confirmó que tendrá una gira internacional que dará inicio en la CDMX.

“Te voy a decir ahora: vamos a empezar nuestra gira en Ciudad de México, vamos a empezar toda nuestra gira en Ciudad de México, y es el próximo marzo”, confirmó Bono.

U2 explicó que Carnaval de Luz, su decimo sexto álbum de estudio que está por estrenarse oficialmente el 13 de noviembre, es un título en español que les encantó, ya que es emblemático de “cierta libertad y cierto espíritu” que desafía la negatividad y oscuridad.

“Cometimos un pequeño error gramatical, pero estamos mejorando. Nuestro español ahora es bastante bueno. Y simplemente nos encantó (...) Sentimos que Carnaval es nuestra respuesta a eso. Una especie de alegría desafiante frente a un tiempo muy difícil y oscuro. Así que sentimos que en lugar de ceder ante ello, deberíamos encontrar una música que le dé a la gente la oportunidad de ver las cosas de una manera diferente. Y a nosotros mismos, también”, explicó el guitarrista de la banda.

Larry Mullen Jr. aseguró que para él fue divertido, aunque con momentos difíciles en el estudio, pero con un disco (Carnaval de la Luz) que evolucionó. “Y sentimos como si necesitáramos entrar a algunas de las áreas de nuestras experiencias musicales pasadas para llevarnos al siguiente lugar”.

“Sí, bueno, nunca sabes cuando entras a un estudio cómo va a funcionar y se necesita una enorme cantidad de trabajo ¿sabes? Para tener las canciones listas y luego se necesita una enorme cantidad de generosidad cuando entras a un ambiente de estudio y permitir que la gente juegue con tus ideas. Y creo que la otra parte fue reconocer que estábamos entrando en nuestro año cincuenta. Así que había un espíritu de (…) mientras hemos llegado hasta aquí”, dijo el baterista.

A pesar de su larga trayectoria, Bono aseguró que sigue sintiendo nervios con un nuevo lanzamiento musical.

“Siento mariposas. En medio de la noche, me desperté, empecé a remezclar Glorify en mi cabeza e hice algunas notas. Sí, (la canción) está en el lanzamiento. Las canciones de lanzamiento de Carnaval de la Luz, son una especie de invitación a venir a esto, al carnaval, a entrar a la música (...) Y este álbum es una pieza de trabajo hecha en un tiempo específico, 24 canciones se lanzarán durante 12 meses. Como dijo Larry, terminamos sacando el EP Days of Ash, las canciones de protesta primero, las canciones más religiosas como Easter Lily después, y luego la idea del carnaval, que debería haber salido primero”, señaló Bono.

El vocalista de la banda irlandesa dijo que simplemente quisieron perderse en la música y “estamos invitando a nuestra audiencia a perderse con nosotros”.

“Las personas que hablan español simplemente se les da más la fiesta, eso pensamos los irlandeses. Así que Carnaval es realmente… no es solo un momento de euforia. Es que la gente vuelva a habitar su propio cuerpo. Sobre todo, si vas más al sur, ya sabes, si vas a… lo tienes en muchos festivales en México. Pero ya sabes en Río, estuvimos con Quincy Jones. ¿Te imaginas? Ahí, en el origen. En el origen del carnaval en Brasil lo llaman el origen y Gil. Gilberto Gil y nos estaba explicando el papel del ritmo en la música. Y no es solo, ya sabes, los ritmos de rock and roll que llegaron originalmente de Cuba”, añadió el vocalista.

Respecto a las canciones religiosas, la banda habló del papel que juega la fe y la religión en este momento de sus vidas.

“Eso es un tema muy grande, cuando miramos nuestro viaje, tienes que mirar a la fe. Quiero decir, el hecho de que nos reunimos hace 50 años, no nos conocíamos, prácticamente no teníamos habilidades musicales entre nosotros. Y hemos soportado cada desafío que hemos tenido y hemos podido superarlo. Y no creemos que haya sido a través de nuestro propio esfuerzo, hemos tenido algo de ayuda, tuvimos algo de cuidado. Y así en este punto, ya sabes, creo que tenemos gratitud. Ya sabes, hemos pasado por esos primeros días de lucha y ahora hemos llegado a un punto de gratitud. Así que creo que ahí es donde estamos”, refirió Adam Clayton.

“Sí. Fe en Dios, fe en cada uno, fe en nosotros mismos, fe en nuestra audiencia. La historia de U2 es la historia de la fe, sin duda”, destacó Bono. Mientras que The Edge aclaró que, aunque hablan de fe, no se refieren a un dogma y explicó la diferencia.

“Creo que desafortunadamente mucha gente se aleja estos días de la religión cuando se acerca al dogma, al fundamentalismo, y eso es algo completamente diferente. Creo que nuestra fe también puede acomodar la duda. Creo que eso es importante”.

“Hay una canción llamada The Greatest Show on Earth es como secuela de With or Without You. Es la misma pareja en ella, y casi no lo logran. A media canción hay una línea que dice: EL cine que es vitral. Estás en el altar en nuestra misa de boda. ¿Es esta una iglesia de amor o de miedo? ¿Hemos hecho que Dios se sienta como un extraño aquí? Y es una cosa triste cuando la religión deja a la gente afuera y la iglesia debería estar abierta. Todas las puertas, todas las iglesias y ninguna de las puertas está abierta”, destacó Bono.

Respecto a sus 50 años de trayectoria musical, los integrantes de U2 recordaron cómo fue su inicio.

“Había un músico. Bueno, dos músicos. Muy, muy buenos tocando. Larry podía tocar, Edge podía tocar y nosotros podíamos fingir. Así que cuando eres un farsante, puedes entrarle a las ventas. Adam se convirtió en el manager y yo me convertí en el cantante, vendedor”, recordó Bono.

"Fue un momento extraordinario de buena fortuna conocer a Larry y Bono y Adam y… y todos los demás que fueron parte de esa primera reunión. Mi hermano estaba allí. Había… hubo bastante competencia por ser el guitarrista. Ya sabes, solo había un bajista, un baterista. Y… y honestamente, como que nadie quería ser el cantante, pero sí el guitarrista. Sí, tuve que pelear para lograrlo”, añadió The Edge.

Refirió que su hermano estaba en la primera formación de la banda y en la segunda formación, “fue cuando finalmente nos solidificamos alrededor del nombre U2 y el formato de cuatro integrantes, ahí es cuando nos separamos y mi hermano se unió a los Virgin Prunes, prácticamente al mismo tiempo”.

“En 1976, cuando el punk explotó en el Reino Unido, no había contratos discográficos para las bandas. Así que las bandas tuvieron que encontrar una forma diferente de hacer las cosas. Así que sacaron singles y EPs y ese tipo de cosas. En Dublín escuchábamos estos temas en radio pirata y ese tipo de cosas, y este lugar se convirtió en donde te reunías para conocer a personas afines y escuchar bandas locales e internacionales. Bueno, eran inglesas, no necesariamente internacionales, así que fuimos los únicos conocíamos a bandas de la época. Así que esta sala estaba llena de personas interesadas en la música. Y de eso crecieron escritores que empezaron en ‘fanzines’, escribiendo sobre la música y luego escribiendo un poco sobre política también, ya que la isla estaba cambiando. Fotógrafos, nuevos fotógrafos a los que no les importaba la moda ni nada y muchos músicos”, indicó Adam Clayton sobre la escena musical de la época en que se conocieron.

Otro dato curioso es que Larry Mullen Jr. aún conserva la cocina donde empezaron su historia musical, ya que todavía pertenece a sus familia; además, la puerta por la que entraron hace 50 años logró rescatarla luego de modificaciones a la vivienda.

“Ha cambiado un poco, pero todavía guardo mucho (…) esa casa, en ese hogar guarda mucho para mí todavía, no solo por U2, sino por otras razones también. Pero todavía está ahí y sí, me aferré a la puerta principal cuando la casa fue renovada ligeramente, cambiaron la puerta principal y logré rescatarla", destacó el baterista de la banda.

U2 también recordó cuál ha sido la pelea más grave entre los integrantes de la banda. Bono aseguró que se trató de un malentendido con Larry.

“Miré alrededor e hice el conteo para la banda: uno, dos, tres, siete o lo que sea que estaba haciendo. Pero, ya sabes, llamando a la banda, estaba siendo juguetón con los números y la banda no entró. Y miré alrededor y estaba como ¿Dónde está Larry? No había Larry. Estaba debajo de la batería y estaba muy molesto. Pensé que me estaba jodiendo, pero ¿sabes a qué me refiero? Pensé que estaba jugando conmigo. Y así agarré el bombo y lo levanté, Y claro, debajo de allí luciendo así y lo arrojé a la audiencia. Y luego estaba como… y ellos estaban como, joder, perdiste la cabeza. Y luego Edge, en realidad, me dio un golpe. Y la lección es, nunca pelees con una persona que se gana la vida con la coordinación mano-ojo".

The Edge destacó que en 50 años juntos han cambiado muy poco las cosas, que su relación es de “larga data” y que se conocen tan bien que no hay falsedad. “No hay necesidad u oportunidad de ser algo más que lo que siempre hemos sido”.

A lo que Bono añadió: “Así que superficialmente, tal vez hemos cambiado, ya sabes. Quiero decir, no solo la forma en que te ves”.

Respecto a la situación que se vive en Gaza se pronunciaron en contra y aseguraron sentirse tristes y molestos.

“Gaza nos hace sentir muy, muy, muy tristes y molestos porque ya sabes, nuestros corazones se rompieron aquel 7 de octubre porque tenemos muchos amigos que son judíos y se sintió no solo como un ataque a Israel, sino a todos los judíos. Realmente se sintió así. Y porque tenemos esta relación con, ya sabes, estas personas extraordinarias que ayudaron a moldear nuestra conciencia, en realidad, ya sabes, escritores, cineastas, compositores, Bob Dylan, ya sabes, Leonard Cohen, Paul Simon, a ellos no les llegamos ni a los talones", puntualizó Bono.

Con información de N+