Cambio climático

2026 Podría Ser el Segundo Año Más Cálido Jamás Registrado en el Mundo

El observatorio europeo advirtió que las temperaturas globales mantienen una tendencia al alza

Fragmentos de hielo se desprenden de uno de los flancos del glaciar Perito MorenoFragmentos de Hielo se Desprenden de Uno de los Flancos del Glaciar Perito Moreno en 2008. Foto: Reuters

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2026 podría ser el segundo año más cálido registrado. El Niño y el calentamiento global elevan temperaturas.

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