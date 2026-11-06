2026 Podría Ser el Segundo Año Más Cálido Jamás Registrado en el Mundo

El año 2026 podría convertirse en el segundo más cálido desde que existen registros de temperatura a nivel mundial, debido al efecto combinado del fenómeno natural El Niño y el calentamiento provocado por las actividades humanas, estimó el observatorio europeo Copernicus.

De acuerdo con su boletín mensual publicado este viernes, existe un 20% de posibilidades de que 2026 iguale o supere el récord de 2024, que actualmente ocupa el primer lugar como el año más cálido registrado.

Copernicus también consideró casi seguro que 2026 supere el umbral de 1.5 grados centígrados respecto a los niveles de temperatura de la época preindustrial. De concretarse, sería el segundo año calendario en rebasar ese nivel, después de 2024.

Sin embargo, el organismo aclaró que superar temporalmente los 1.5 grados no significa que se haya incumplido definitivamente el objetivo del Acuerdo de París de 2015, que busca limitar el calentamiento global a ese nivel para finales de siglo.

Para considerar que ese límite fue superado de manera oficial, es necesario que el incremento de temperatura se mantenga durante un periodo mucho más prolongado. No obstante, los científicos consideran que el calentamiento global podría rebasar ese umbral de forma sostenida antes de 2030.

El observatorio europeo también informó que octubre de 2026 fue el mes de octubre más cálido registrado en el planeta, con una temperatura media del aire 1.75 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales.

Con este resultado, suman tres meses consecutivos en los que la temperatura global supera el umbral de 1.5 grados.

El calentamiento también se reflejó en los océanos y mares, donde las temperaturas superficiales alcanzaron niveles récord para un mes de octubre.

Sin considerar las regiones polares, la temperatura media de la superficie del mar llegó a 20.95 grados Celsius, el valor más alto registrado para ese mes.

En el Pacífico tropical, donde se origina el fenómeno de El Niño, la anomalía de temperatura superficial del mar alcanzó 3.21 grados Celsius, por encima de los máximos registrados durante episodios anteriores de este fenómeno de muy fuerte intensidad, informó Copernicus.

El fenómeno de El Niño también ha influido en la intensidad de los huracanes en el Pacífico durante 2026, donde la actividad ciclónica ha alcanzado niveles récord. Científicos señalaron que varias tormentas han logrado mantenerse activas durante más tiempo y alcanzar una mayor intensidad.

De acuerdo con mediciones de energía ciclónica acumulada, que consideran la velocidad de los vientos y la duración de los sistemas, una zona del Pacífico al este de la línea internacional de cambio de fecha ya superó el récord establecido en 2018.

Entre los factores que explican esta actividad está el calentamiento del océano, que proporciona energía a los ciclones, y los cambios en los vientos de gran altura provocados por El Niño, que reducen las condiciones que normalmente pueden debilitar las tormentas.

En contraste, la actividad de huracanes en el Atlántico se ha mantenido por debajo de lo habitual para esta época del año, con niveles inferiores al 18% de lo normal, según la información citada por los científicos.