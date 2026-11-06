Revelan Cartel Oficial del Vive Latino 2027: Aquí Todas las Bandas que Estarán en el Festival
¡Prepárate para el evento! En N+ te damos a conocer la lista de artistas que deleitarán al público en marzo del próximo año
¡Prepárate para el evento! En N+ te damos a conocer la lista de artistas que deleitarán al público en marzo del próximo año
¡La espera terminó! Este viernes se dio a conocer el cartel oficial del Vive Latino 2027, que se llevará a cabo el 13 y 14 de marzo del próximo año, por lo cual en N+ te damos a conocer quiénes serán los artistas y bandas que engalanarán este festival. No te pierdas todos los detalles aquí.
A lo largo de los años, el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino se ha convertido en un evento de música en vivo icónico de Iberoamérica, así como una plataforma fundamental para la proyección de talento nacional e internacional.
Fue creado en 1998 y en su 25 aniversario recibió el distintivo de Marca Famosa otorgado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
De acuerdo con información del Gobierno de México, el Vive Latino ha evolucionado hasta convertirse en un punto de encuentro fundamental para artistas de todo el mundo, brindando espacio a talentos emergentes y consagrados del rock, pop, indie, hip-hop y otros géneros musicales.
Este 6 de noviembre, no solo se dio a conocer el cartel oficial, sino que también se anunció cuándo será la venta de boletos:
Preventa Banamex: 11 de noviembre de 2026, a partir de las 14:00 horas.
Venta general: 12 de noviembre de 2016, a partir de las 14:00 horas.
“Esta celebración se convierte en una actitud de vida para todos, nos vemos en marzo”, anunció el festival en redes sociales.
¿Estará tu artista favorito? Aquí te compartimos la lista de las bandas y artistas que estarán en el Vive Latino en marzo 2027 en el Estadio GNP:
31 Minutos
Adanowsky
Amandititita
Andrés Cepeda
Astro
Attaque 77
Bacilos
Bandalos Chinos
Barry B
Carla Morrison
Belafonte Sensacional
Carlos Ares
Cuca
Carolina Durante
Cultura Profética
Diles Que No Me Maten
Ed Maverick
Entre Compas
Epica
Inspector
Jumbo
La Lom
Kasabian
La M.O.D.A.
Kase.O
La Santa Cecilia
La Gusana Ciega
Laureano Brizuela
Latin Mafia
Leo Rizzi
Los Auténticos Decadentes
Liquits
Los Tres
Los Vaguens
Ltd Rock
Mi Banda El Mexicano
Mike D 5D
Milo J
Modelo
Mötleycrüe
Música Pa' Mandar A Volar Vol 3
Niña Polaca
Placebo
Paloma Morphy
Punk Rock Karaoke
Ozomatli
Polymarchs
Skatalites
Residente
The Wookies
Turnstile
Ximena Sariñana
Tino El Pingüino
Zurdok