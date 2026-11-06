Revelan Cartel Oficial del Vive Latino 2027: Aquí Todas las Bandas que Estarán en el Festival

¡La espera terminó! Este viernes se dio a conocer el cartel oficial del Vive Latino 2027, que se llevará a cabo el 13 y 14 de marzo del próximo año, por lo cual en N+ te damos a conocer quiénes serán los artistas y bandas que engalanarán este festival. No te pierdas todos los detalles aquí.

A lo largo de los años, el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino se ha convertido en un evento de música en vivo icónico de Iberoamérica, así como una plataforma fundamental para la proyección de talento nacional e internacional.

Fue creado en 1998 y en su 25 aniversario recibió el distintivo de Marca Famosa otorgado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

De acuerdo con información del Gobierno de México, el Vive Latino ha evolucionado hasta convertirse en un punto de encuentro fundamental para artistas de todo el mundo, brindando espacio a talentos emergentes y consagrados del rock, pop, indie, hip-hop y otros géneros musicales.

Edición 27 del Vive Latino

Este 6 de noviembre, no solo se dio a conocer el cartel oficial, sino que también se anunció cuándo será la venta de boletos:

Preventa Banamex: 11 de noviembre de 2026, a partir de las 14:00 horas.

Venta general: 12 de noviembre de 2016, a partir de las 14:00 horas.

“Esta celebración se convierte en una actitud de vida para todos, nos vemos en marzo”, anunció el festival en redes sociales.

Cartel oficial del Vive Latino 2026: Lista de artistas

¿Estará tu artista favorito? Aquí te compartimos la lista de las bandas y artistas que estarán en el Vive Latino en marzo 2027 en el Estadio GNP: