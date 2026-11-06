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¿A Qué Hora Es el Concierto Gratis de Enjambre en el Zócalo CDMX? Horario del Vitae Fest 2026

La banda mexicana regresará a la Plaza de la Constitución, donde se presentó hace 10 años; el evento también contará con artistas de distintos géneros musicales

Enjambre en el Festival Iberoamericanos de Cultura Musical, Vive Latino 2026Enjambre en el Festival Iberoamericanos de Cultura Musical, Vive Latino 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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