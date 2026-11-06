¿A Qué Hora Es el Concierto Gratis de Enjambre en el Zócalo CDMX? Horario del Vitae Fest 2026

La banda mexicana Enjambre llegará nuevamente a la plancha del Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) para presentarse en el Vitae Fest 2026. Si tienes previsto asistir, te contamos a qué hora comenzará su concierto.

Las actividades generales del festival comenzarán desde las 16:00 horas, por lo que si vas a acudir puedes llegar con anticipación para alcanzar un buen lugar y disfrutar del evento.

Este concierto gratuito será el próximo domingo. De acuerdo con el horario anunciado por el festival, Enjambre subirá al escenario a las 18:40 horas, como parte de su gira Daños Luz Tour 2026.

Además de Enjambre, el cartel contempla la participación de otros exponentes de la música, con propuestas que abarcan distintos géneros.

Entre los artistas anunciados se encuentran Mau y Ricky, dúo venezolano que combina pop latino y música urbana; Alexander Acha y la Banda Los Recoditos.

La presentación tendrá un significado especial para los seguidores de Enjambre, pues representa el regreso del grupo zacatecano al Zócalo capitalino después de una década.

Su anterior concierto masivo en este sitio ocurrió en agosto de 2016, durante la Semana de las Juventudes. En aquella ocasión, la agrupación interpretó 19 canciones, entre ellas Impacto, Cámara de Faltas y Manía Cardiaca.

Desde entonces, la banda ha continuado con sus presentaciones en distintos escenarios del país. Durante 2026 también formó parte del cartel del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino.

Este año también tuvo dos conciertos en el Estadio GNP Seguros, realizados el 29 y 30 de agosto, fechas en las que reunió a más de 120 mil personas y presentó un repertorio de 37 canciones.

FBPT