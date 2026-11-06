Se registró un fuerte accidente múltiple sobre la autopista Cuapiaxtla–Cuacnopalan a la altura del kilómetro 52+200 el cual dejó severos daños materiales y afectaciones en la circulación vial.

Al menos cuatro vehículos, entre ellos un tráiler, se vieron involucrados en una carambola cuando circulaban en inmediaciones de la localidad de San Pedro Temamatla, perteneciente al municipio de Chalchicomula de Sesma en el estado de Puebla.

Varios vehículos terminaron volcados derivado al choque, el cual también provocó el derrame de combustible sobre la vialidad.

Testigos dieron aviso del accidente al número de emergencias 9-1-1 por lo que elementos de Protección Civil y SUMA de Palmar de Bravo, Bomberos del Estado de la estación Chalchicomula (Bravo 15), Policía Estatal y la Policía Estatal de Caminos se movilizaron al sitio.

Derivado al aparatoso hecho vial, las autoridades cerraron el paso sobre la autopista Cuapiaxtla–Cuacnopalan por varios minutos la madrugada de este 6 de noviembre, pero posteriormente liberaron uno de los carriles.

El cuerpo de emergencias atendió a las personas lesionadas, sin embargo, hasta el momento no han dado a conocer el saldo de heridos y si hubo víctimas que lamentar.

Además, el personal de Protección Civil realizó la evaluación de riesgos, desconexión de baterías y acciones preventivas para controlar los peligros derivados del derrame de diésel.

Se requirió del apoyo de grúas para el retiro de las cuatro unidades siniestradas, las cuales presentaron severos daños materiales que podrían terminar con la pérdida total; asimismo, personal de limpieza labora en la zona para que la vialidad quede operando con normalidad.

Hasta el momento se mantiene una reducción de carriles debido a las labores de atención de este percance.

Se exhorta a los automovilistas y transportistas reducir la velocidad, mantener distancia y extremar precauciones al circular por este tramo.

Con información de N+

MCS