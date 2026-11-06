Accidentes

Vehículos Volcados tras Choque Múltiple en la Autopista Cuapiaxtla–Cuacnopalan

El accidente provocó afectaciones viales cerca del kilómetro 52+200 en la localidad de San Pedro Temamatla de Chalchicomula de Sesma, Puebla

Accidente en la Autopista Cuapiaxtla–CuacnopalanCarambola provoca cierre en la Autopista Cuapiaxtla–Cuacnopalan. Foto: Facebook Serdán En La Red Noticias

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Choque múltiple en San Pedro Temamatla deja vehículos volcados y derrame de diésel. Autoridades cierran autopista Cuapiaxtla–Cuacnopalan para atender la emergencia.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+